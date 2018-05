Varázsold újjá teraszodat a nyárra! – 5 tuti tipp

Végre itt a tavasz, sőt a nyárra sem kell már sokat várni. Sokan egész télen erre az időszakra készültünk, és most igyekszünk a lehető legjobban kihasználni a jó időt. A kellemes, meleg hétvégékre az egyik legjobb program, ha áthívjuk a barátokat, vagy összejön a család, és közös sütögetés-beszélgetés közepette élvezzük a napsütést a teraszunkon.

Vágjuk puccba a placcot!

Mielőtt belevetjük magunkat a felhőtlen szórakozásba, nem árt kicsit rendbe tenni a teraszunkat. Szerencsére ma már a legtöbbjük fa-műanyag kompozit (WPC) anyagból készül, ami nem igényel túl sok odafigyelést. De azért időnként érdemes egy kis energiát fordítani a karbantartásra és az alapos tisztításra – hogy sokáig élvezhessük szépségét.

A tartósság megőrzése érdekében évente kétszer alaposan tisztítsuk meg kompozit anyagból készült teraszunkat. Ezt legcélszerűbb évszakváltáskor beiktatni, tehát a tavaszi–nyári grillszezon előtt például nem árt ellenőrizni, hogy a téli zimankó okozott-e károkat, a lécek még mindig tökéletesen illeszkednek-e, és persze jól megtisztítani a deszkákat – hogy ismét eredeti színében pompázhasson a burkolat!



Tisztítás: nem macerás!

A kompozit anyag tisztítása szerencsére szinte gyerekjáték. Használhatjuk akár kedvenc univerzális tisztítószerünket is vízben feloldva, dörzsmentes szivaccsal vagy kendővel. Ha még alaposabbak szeretnénk lenni, akár magasnyomású tisztítóberendezéssel is eltávolíthatjuk a lerakódott szennyeződést. Ez esetben fontos, hogy 100 barnál magasabb nyomást ne alkalmazzunk, illetve hogy kerüljük az egyenes vízsugárral történő mosást, mivel így kárt tehetünk a burkolatban.



Rezeg a léc?

Mielőtt kivisszük az asztalt, a székeket és napozóágyakat, nézzük meg tüzetesen teraszunkat, hogy nem lazult-e ki egy-egy csavar, vagy nem alakultak-e ki hézagok a deszkák közt. A csavarok meghúzását akár mi magunk is megtehetjük, csak arra kell ügyelnünk, hogy véletlenül se húzzuk túl azokat, hiszen ezzel kárt tehetünk a burkolatban.

Bizonyos esetekben jobban tesszük, ha szakértőhöz fordulunk. Ha például úgy érezzük, hogy egy-egy deszka elcsúszott, megsüllyedt, esetleg egyikük cserére szorul, mindenképp keressünk meg egy teraszok javítására szakosodott céget! Amiatt pedig, hogy az új elem színe esetleg eltér majd a régiekétől, egy percig se aggódjunk: az anyag a természetes érési folyamatoknak köszönhetően hamar beilleszkedik majd a környezetébe. Ha ezt szeretnénk felgyorsítani, időnként vízzel nedvesítsük meg a felületét.



Új év, új terasz?

Ha pedig épp felújítást tervezünk, vagy most gyűlt össze a megtakarításunk az álomterasz megvalósítására, akkor célszerű a fa-műanyag kompozit alapanyagot választani. Amellett, hogy könnyű karbantartani és tisztítani, rendkívül tartós és mutatós, természetes hatású is. Az újonnan kialakított kompozitteraszoknál mielőbb távolítsuk el a szabás és beépítés során keletkezett szennyeződéseket, és híg tisztítószeres vízzel, szálirányban töröljük át a burkolatot.

A kialakítás után a burkolat színe a napsugárzás (UV-fény) hatására minimálisan világosodik, ami természetes folyamat, és nem csökkenti a termék minőségét. Ugyanakkor emiatt fontos, hogy a kezdeti időszakban ne helyezzünk a frissen lerakott burkolatra olyan tárgyakat, amelyek takarhatják a fénytől a terasz egyes részeit – így például ne tegyünk ki lábtörlőt.





Ne görcsöljünk a foltokon!

Ha már makulátlan a terasz, hívhatjuk is a vendégeket! Persze a szennyeződéseket nem kerülhetjük el a kerti partik közepette sem: egy-egy vörösbor-, esetleg kávéfolt vagy egy kis ketchup, szénsavas üdítő óhatatlanul borulhat a padlóra. Van még remény, ha kiborult a napolaj, vagy a gyerekek filctollal és krétával dekorálták ki a deszkákat? Az Inoutic a használat közbeni mindennapos, ám makacs szennyeződésekre is gondolt, így Twinson kompozit teraszburkolataihoz speciális tisztítószereket is kifejlesztett, melyekkel akár motorolajfoltot vagy vajat is eltávolíthatunk a terasz padlójáról. Ezeket a termékeket a burkolólapokat forgalmazó kereskedőknél tudjuk beszerezni – és jó, ha kéznél vannak, így már semmi sem árnyékolhatja be a nyári grillszezont!