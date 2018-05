Kövesd a lakberendezési divatot: szerezz be táblafestéket!

Ha követni akarjuk a trendet, akkor mindenképpen kell valami táblafestékes dolog a lakásba. A sok furcsaság mellett ez legalább még jól is néz ki, és praktikus is lehet. Szerencsére a lakberendezési divatot a hobbiboltok is követik, így már nemcsak a hagyományos iskolai zöld táblafestéket tudjuk beszerezni, hanem a feketén kívül akár színeset is kisebb-nagyobb kiszerelésben.