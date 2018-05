Piknikezz szemetelés nélkül!

Csomagolás!

A zero waste piknikre előre talán kicsit többet kell készülni, de ha már rutinná válik, akkor már semmi plusz energiát és időt nem igényel. Csomagoljunk tudatosan! A gyümölcsök, zöldségek megmosva, megpucolva kerüljenek egy lezárható edénybe. Már az is előrelépés, ha nem eldobható műanyagdobozt, hanem többször használatosat választunk, de még jobb, ha üveget. Lehet még fokozni, a legjobb választás ugyanis, ha az üvegnek nem műanyag, hanem bambusz a teteje.

A szendvicseket se alufóliába vagy papírszalvétába csomagoljuk, ma már számos mosható, textilből készült, de vízhatlan szendvicscsomagoló közül választhatunk. Ezek többnyire tépőzárral méretre állíthatóak, így sokféle nagyságú kifli, szendvics csomagolható velük. A pucolást nem igénylő zöldségeket és rágcsákat pedig csomagolhatjuk összehúzható szájú textilzsákokba. Az innivalót vigyük kulacsban, a legjobb, ha nem műanyagból, hanem üvegből készült.

Talán kicsit több cuccolással jár, és ugye minden kiürült tárolót haza is kell magunkkal hozni, tehát a cuccunk nem lesz kevesebb, de gondoljunk bele, ha a természet lágy ölén piknikezünk, ahol nincsen szemetes, akkor az eldobható csomagolásokat is haza kellene magunkkal vinnünk, ráadásul a piknikünk környezetterhelése is jóval nagyobb lenne.

Foglalj helyet!

Vigyünk magunkkal piknikplédet, de akár egy kinyitható nyugágyat is. Hogy még hangulatosabb legyen, dobjuk fel párnákkal a helyet. Mindez persze csak akkor működik, ha a kertben vagy a közelben telepedünk le a piknikhez.

Tálalás és étkezés!

Ahogyan a csomagolásra úgy a tálalásra sem árt nagy hangsúlyt fektetni, jól átgondolni, előre megtervezni: ne egyszer használatos műanyag tányérokat vásároljunk, vigyünk fából vagy könnyű bambuszból készült edényeket, vagy a gyerekek által használt, többször használatos műanyag tányérokat, tálakat. Ma már létezik a piacon fából készült evőeszköz is, nemrég egy hazai márka is előrukkolt bükkből és diófából készült késekkel, villákkal. Szalvétát se vigyünk, tegyünk a kosárba inkább egy-két konyharuhát, amiket aztán otthon kimoshatunk.

