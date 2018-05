Mégsem kapja meg mindenki a 12 ezer forintos rezsicsökkentést

A kormány március elején jelentette be, hogy a februári extrém hideg miatt rendkívüli rezsicsökkentést vetnek be, és 12 ezer forintos támogatást írnak jóvá minden magyar család gázszámláján. Nem sokkal később az is kiderült, hogy a kedvezményt mindenki megkapja: azok is, akik távhővel fűtenek és azok is, akik szénnel vagy fával.

Utólag azonban kiderült, hogy azért mégsem jut el mindenkihez a támogatás. Azokban a falvakban, ahol mindenki fával fűt, még valóban ugyanúgy jár a 12 ezer forintos jóváírás, de ott, ahol van vezetékes gáz, csak nincs mindenkinél bekötve, már nem kapja meg mindenki a kedvezményt – állítja az RTL Klub híradója.

Az ilyen településeken ugyanis az önkormányzatok szociális tűzifára fordítható keretét egészítették ki, ebből azonban nem adhatnak mindenkinek: ahogyan a nevében is szerepel, szociális alapon, vagyis rászorultság alapján kell ezt kiosztaniuk.

Ezt a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium is megerősítette a csatornának. Mint mondták, akik nem veszik igénybe a településükön a kiépített vezetékes földgázt, azok nem kapják meg a 12 ezer forintos téli rezsicsökkentést, ők csak szociális alapon juthatnak tűzifához.

