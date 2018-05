Vonz a minimál életmód? Így kezdj hozzá!

Egy túlzsúfolt otthonnak is megvan persze a maga bája, sok emlékkel és dísztárggyal, de közben ugyanannyira fojtogató is tud lenni. Sokan próbálnak ezért a minimalista életmód felé fordulni és megválni felesleges holmijaiktól. Ha te is ezzel kísérleteznél, mutatjuk, hogyan kezdj hozzá.

1. Célkitűzés és határidő

Határozd meg pontosan, mit szeretnél? Mit jelent számodra a minimalista stílus? Hány holmitól akarsz megszabadulni, mennyit engedsz meg magadnak megtartani? Mi alapján válogatod ki a felesleges dolgokat? Biztos nem fogsz helyette új kacatokat vásárolni? Ezeket a kérdéseket érdemes végigzongorázni, mielőtt belecsapnál a nagy szelektálásba.

2. Selejtezés

Talán a legfájdalmasabb, de elkerülhetetlen lépés a minimalizmushoz vezető rögös úton. Csak szépen lassan, de tudatosan szelektálj. Először azt tedd félre, amire egyértelműen nincs szükséged, majd nézd meg a többi holmid, mikor használtad őket utoljára. Ha legalább fél éve csak állnak valahol, és porosodnak, akkor érdemes megválni tőlük. Nyilván, ha valami különlegességről, családi örökségről vagy emlékről van szó, az kivétel.

3. Készítsd fel magad a minimalista életre

Bizonyos dolgokat és szolgáltatásokat bizony fel kell adnod, ha valóban a minimalista életmód először talán bizonytalannak tűnő talajára merészkedsz. Hiszen ez nem csak a tárgyaktól való szabadulást, hanem az egész életmódod leegyszerűsítését jelenti, a felesleges dolgokról való lemondást, hogy a számodra valóban értékes dolgokkal vedd csak körül magad.

4. Légy újrafelhasználó

Tanuld meg az egyes dolgokat megszerelni, ne rohanj rögtön mindig az újért, ha javítható a régi. Sajátíts el néhány szuper DIY-technikát, és használd a kreativitásodat.

5. Magas-minőség

Ha már néha vásárolsz valamit, legyen valóban jó minőségű, hiszen hosszú távon szeretnéd használni és élvezni.

Apartment Therapy