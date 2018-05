Elszaporodott a rózsatermelők legnagyobb ellensége

Az idő előtt jött nyárias meleg miatt elszaporodott a kertekben a rózsatermelők legnagyobb ellensége, a nagy rózsalevéltetű – hívta fel a figyelmet az Agrárszektor.hu.

A mezőgazdasági portál szerint a meleg idő nagyon kedvez a különböző kártevőknek, így a nagy rózsalevéltetűnek is. A rovar komoly problémákat okozhat: ha a levéltetvek elborítják a rózsa fiatal hajtásait, illetve a bimbót, megakadhat a hajtások fejlődése, csökkenhet a virágképzés.

A nagy rózsalevéltetű kifejlett állapotban nagyjából 3,4-3,6 milliméter hosszú. A szárnyatlan nőstény világoszöld vagy sárga színű, a szárnyas nőstény feje és tora fekete, a potroha vörös vagy zöld színű. Az áttelelő tojásokból március végén kelnek ki az ősanyalárvák, amelyek szárnyatlanok. Május-június során már egyre inkább szárnyas nőstények jelennek meg, amelyek a nyár elejétől más rózsákra vagy egyéb nyári tápnövényekre telepednek át – olvasható a cikkben.

Az Agrárszektor azt is leírta, hogyan lehet védekezni a kártevők ellen: permetezni kontakt és szisztemikus szerekkel érdemes, mert más tápnövényekről érkező szárnyas egyedek újrafertőzhetik a növényt. Ennek azonban hátulütője, hogy így a kártevők természetes ellenségeit is irthatjuk. A portál szerint élő állattal is védekezhetünk, például fürkészdarázzsal vagy katicabogárral.