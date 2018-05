Kövirózsa: gyógyító ereje az aloe verával is felveszi a versenyt

A kövirózsák pozsgás évelők, sok sarjat nevelnek, és általában párnásan fedik be a talajt. Tőrózsában növő levelei változatos méretűek; csúcsuk a fajtól függően tompa vagy hegyes; a színük zöld, kékes vagy pirosas. A kövirózsa virágai vastag, pozsgás levelekkel vagy pikkelylevelekkel borított száron a nagyobb tőlevélrózsák közepéből emelkednek ki, és annak csúcsán, bogernyővirágzatban nyílnak nyáron. Színük többnyire fehér, sárga, rózsaszín, piros, számtalan árnyalattal. Virágzás után az elnyílt tőrózsák elpusztulnak, de a sarjak természetesen tovább élnek és áttelelnek.

„A kövirózsa megelégszik bármilyen homokos, köves talajjal, csak az a fontos, hogy az esővíz könnyen elfolyjék a gyökerei közül. Akár nagyobb, lyukas kövekbe is ültethetjük őket, amit azután önálló díszként is használhatunk kertben, teraszon, verandán, napos ablakpárkányon. Ellensége lehet az extrém szárazság és a fényhiány. Könnyen megnyúlik ugyanis, ha például gyomok takarják be a tövet” – mondja McMenemy Márk.

A kövirózsa gyógyító hatása

A növény friss vagy szárított leveleiből préslevet készítenek, melyet a természetgyógyászat fülgyulladás esetén alkalmaz a fájó fülbe csepegtetve.

Baktérium- és vírusölő hatása is van.

Szájüregi fertőzések, rovar- és csaláncsípések, övsömör, orbánc, vágott sebek, égési sérülések kezelésére, és ajakherpesz, futószemölcs leszárítására is alkalmas.

Nedvét gyógyszertári krémbe keverve használhatjuk májfolt vagy egyéb bőrelszíneződés halványítására, eltüntetésére,

Napégés ellen az aloe verával is felveszi a versenyt. Préseljük ki egy alaposan megmosott virág leveleit, keverjük össze egy evőkanál olívaolajjal, adjunk hozzá pár csepp levendulaolajat, és kész is a tökéletes napozás utáni kence.

A kövirózsa félbevágott levelét tyúkszem eltávolítására is használhatjuk. Éjszakára rögzítsük a tyúkszemre, majd másnap áztassuk ki a lábunkat, és kapargassuk le az elhalt bőrt. Ismételjük meg esténként, ameddig szükséges.

Hatásos a bárányhimlő gyorsabb leszárítására.

A levél forrázatát teaként torokgyulladásra, hörghurutra, kisebesedett száj és afta gyógyítására használhatod.

A kozmetikai iparban is használják.A kövirózsa használatának nincs ellenjavallata, semmilyen mellékhatástól nem kell tartani.

