Így néz ki, ha egy nyolcszögű időjárás-megfigyelő központban élsz

A három hálószobás, kétszintes házat 150 évvel ezelőtt építették a cornwalli Falmouthban. A rendkívüli, 360 fokos kilátást nyújtó toronyban talán csak az érezheti magát kicsit rosszul, aki klausztrofóbiás.

A most már 600 000 fontot (213,5 millió forint) is érő ingatlan amúgy szinte olyan, mint egy hagyományos otthon, leszámítva, hogy nyolcszögletű. A jelenlegi tulajdonosok 2004-ben vásárolták meg az épületet, nekik köszönhetően alakult át a hely egyszerű időjárás- megfigyelő bázisból valódi, lakható otthonná. Korábban nyaralóként adták ki a helyet, most végleg meg szeretnének tőle válni.

Metro