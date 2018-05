Last minute DIY ajándéktippek anyák napjára

Egy kettő- és egy majdnem hatéves gyerekkel együtt nem egyszerű kézműves anyák napi ajándékot készíteni. Hiszen a nagy már sokkal ügyesebb, szebben fest és rajzol, mint a kicsi, a kicsi viszont ugyanúgy szeretne mindenben részt venni. Feladták hát a leckét, mit készítsünk idén együtt a nagyiknak és a dédinek. Végül egy kézzel festett fotódobozt alkottunk. Elárulom, hogyan!

Nekem rá kellett szánnom körülbelül egy órát, mire leválogattam a tavaly készült képek közül azokat, amelyeket a nagymamáknak szerettünk volna anyák napja alkalmából előhívatni. Választottam olyan képeket, amiken csak a gyerekek vannak, és minden nagyinak olyat is, amin ők vannak a gyerekekkel. Ezután feltöltöttem egy online felületre, majd megrendeltem a fotókat. A cég villámgyors volt, másnap már mehettem is a csomagért.

Mire volt szükségem? fotókra

fára való festékre (akrilfesték)

ecsetekre

takarócsíkokra

pékzsinegre

kartonra

filcre

Ezután jött a munka oroszlánrésze. Vásároltam három fadobozt, és hozzájuk való fafestéket is a hobbiboltban. A dobozok sima tetejét leragasztottam takarószalaggal, majd odaadtam a kicsinek, hogy fesse ki az oldalukat – a ragasztásnak köszönhetően nem volt gond, hogy a kicsi esetleg felül is összekeni őket. Miután egy éjszakát száradt a festék, leszedtem a takarócsíkokat, és jöhetett a nagyobbik gyerek, hogy szebbnél szebb képeket fessen a dobozok tetejére. Újabb éjszakát hagytuk száradni a műveket, majd szépen beletettem a dobozokba a pékzsineggel átkötött fotókat. A zero waste jegyében nem csomagoltam be, hanem szintén pékzsineggel átkötöttem a dobozokat, és a maradék kartonból készítettünk melléjük ajándékkártyákat.

Biztos vagyok benne, hogy a nagyiknak tetszik majd, hiszen mi másnak örül jobban egy nagymama, mint fotóknak és a gyerekek rajzainak – ez az ajándék pedig ezt a kettőt egyesíti egy hasznos tárgyban.

