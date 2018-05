Évek óta fertőzi az androidos telefonokat egy kis kémprogram

Összetett támadásokra is képes kémprogramot találtak a Kaspersky Lab kutatói nemrég több androidos telefonon is. A ZooPark névre keresztelt kártékony program már a negyedik generációját éli, így nem tudni pontosan, mióta is fertőzheti titokban az androidos mobilokat.

A Kaspersky szakértői kiderítették, hogy a kémprogram begyűjti a fertőzött mobilokról és táblagépekről a címlistákat, online fiókokhoz tartozó hitelesítő adatokat, fényképeket, GPS-adatokat, SMS/MMS üzeneteket szivárogtat ki. Előszeretettel kotorászik a böngészési előzmények és más csetprogramok tárolt adataiban is, mint a Telegram vagy a WhatsApp.

A ZooPark képes arra, hogy SMS-t küldjön vagy hívást indítson a fertőzött készülékről, vagy lefutassa a hekkerek által kiadott parancsokat.

A szakértők szerint a telefonok akkor fertőződtek meg, amikor meglátogattak néhány, a Közel-Kelet egyes régióiban nagyon népszerű hírportált. A Kaspersky Lab vizsgálata azt sugallja, hogy a támadók az Egyiptomban, Jordániában, Marokkóban, Libanonban és az Iránban élő felhasználókra fókuszálnak.

„Egyre több ember használja a mobilkészülékeket elsődleges vagy egyetlen kommunikációs eszközként. Ezt a kiberbűnöző csoportok is észrevették, ennek megfelelően fejlesztik fegyvertáraikat, és lesznek egyre veszélyesebbek a mobilkészülékek figyelése és támadása során” – írta Alexey Firsh, a Kaspersky Lab biztonsági szakértője.