Már ruhát is vásárolhatsz az IKEA-ban

Eddig is tudtunk lelkesedni bizonyos IKEA-termékekért, mint a húsgolyók – amiről kiderült, hogy valójában török – a svéd mandulatorta vagy némelyik ikonikus, valószínűleg a fél világ otthonaiban megtalálható bútorért. A cégnek most sikerült überelnie még ezt a rajongásunkat is legfrissebb dobásával. Valószínűleg sokan várták azt a pillanatot, amikor végre ruhát is vásárolhatnak majd az áruházban.

Nos, ennek végre eljött az ideje. Az IKEA és William Hunt szabó kollaborációjából születtek a ruhadarabok, melyek alapját a boltban található ágyneműk, tapéták és székek textíliái adják.

Tehát végre összeöltözhetünk kedvenc ülőgarnitúráinkkal vagy ágyneműinkkel, mindezt kedvező áron.

Metro