Ezzel takarítják meg a legtöbb pénzt a lakásvásárlók

Meddig és mennyi?

Jelenleg a piacon 4 szolgáltató lakástakarék-konstrukciói közül lehet válogatni. A legrövidebb futamidejű szerződések 4 évesek, a leghosszabbak 10 évesek. A BankRáció.hu legfrissebb összeállítása szerint a 4 éves lakástakarékoknál a hozam 10-12 százalék is lehet, a teljes megtakarított összeg pedig 1,2-1,3 millió forintra rúg. A 10 éveseknél az éves hozam 4-5 százalék, összesen pedig 3,1-3,3 millió forintot lehet megtakarítani. Trencsán Erika, a BankRáció.hu szakértője arra hívta fel a figyelmet, hogy a lakástakarék-konstrukciók segítségével a megtakarítási időszak után fix törlesztőrészletű lakáshitelt is fel lehet venni. Azt is hozzátette, hogy nemcsak vásárlásra, hanem lakásbővítésre, lakáskorszerűsítésre, és a meglévő lakáshitel-tartozás csökkentésére vagy kiegyenlítésére is alkalmasak a lakástakarék-szerződések.

Különbségek – 7 ezer vagy 35 ezer?

Trencsán Erika arra is rámutatott, hogy a lakástakarék-konstrukciók módosíthatóak, például meg lehet hosszabbítani őket. „Így aki például eredetileg 4 éves futamidejű szerződést kötött, de a lejáratkor nem tudja lakáscélra felhasználni, az meghosszabbíthatja a takarékoskodási időszakot” – fogalmazott a szakember.

Bár az állami támogatás miatt elég szigorú előírások vonatkoznak a lakástakarék-szerződésekre, azért a piaci szereplők ajánlatai között lehetnek különbségek. A szerződéskötési díj például eltérő lehet, vannak szolgáltatók, amelyek ezt teljes mértékben el is engedik. Április végén a BankRáció.hu összesítése szerint volt olyan 4 éves lakástakarék-konstrukció, amelynél a teljes költség mindössze 7 ezer forint volt. Akadt azonban olyan is, amelynél ennek az ötszöröse, több mint 35 ezer forint, ami az éves maximális állami támogatás fele.