Kiürítettek egy egyetemet egy gyümölcs miatt

A Melbourne-i Királyi Műszaki Intézet egyik épületében figyeltek föl a furcsa szagra. Úgy vélték, szivárgó gázt éreznek, ezért az épületet kiürítették.

A tűzoltók végül kiderítették, hogy nem gáz került a levegőbe, hanem egészen más okozta a szagot: valaki egy duriánt hagyott az egyik könyvszekrényen – írja az infostart.hu. Az erős szagú trópusi gyümölcs rothadásnak indult, a bűz pedig a klímarendszeren át széterjedt az épületben.

