Palántanevelés lépésről lépésre: így lehet saját fűszernövényes kiskerted

Így most majdnem egy egész kertészboltot vásároltam fel, mert én biztosra megyek, abból a magból itt növény lesz, és kész. Mutatom az eredményt. Időrendben a vásárlástól addig a pillanatig, amikor az elsőket kiültettem. Annyit azért elárulok már most, hogy nekem ez a palánta dolog nagyon bejön.

Szóval felkerestem a körtéri kis kertészboltot, és megszereztem mindent, ami a palántaneveléshez kellhet. Meg szerintem azt is, ami nem. Íme a listám:

Magok. Lássuk be, ez azért elég fontos. Van itt bazsalikom, kakukkfű, rozmaring, citromfű, paradicsom. 2-300 Ft/csomag.

Tőzegkorong. Irtó jópofa. A lényege, hogy tele van mindenféle dologgal, amire a kis magocskánknak szüksége van a növekedéshez. Előre szólok, ne lepődjetek meg, a víztől megnő. Szép magasra, és a közepén lévő lyukba kell a magokat behelyezni. Ennek mérettől függ az ára, kb. 30-60 Ft/darab.

Palántázódoboz (szerintem ez a neve). Műanyag doboz átlátszó tetővel. Ebbe fogjuk a korongokat tenni, hogy elég meleg és párás helyen legyenek. 750 Ft.

Tőzegcserép (vagy ültetőpohár). Mondom, hogy biztosra megyek, ha elkezdenek nőni, beültetem ebbe. 470 Ft/16 darab.

Palántaföld. Mondjuk, a hagyományos is jó, de biztos, ami biztos. Ugye. 440 Ft/5 liter.

Szóval egy hideg, késő téli estén fogtam az összes szerzeményem, kipakoltam a konyhában, és nekiláttam. Első lépésként a korongokat szépen sorba raktam a dobozba. Ezen a ponton meg kellene locsolni, de óvatos vagyok, úgyhogy inkább bespricceltem. Itt jön a meglepetés része, mert egyszer csak elkezdenek nőni. Ha ezt kihevertük, akkor jöhetnek a magok. Bele a lyukba a közepén. És ennyi. Itt jegyezném meg, hogy minden kényszerrel ellentétben nem kell állandóan locsolni. Merthogy a palántázódoboz arra van, hogy bent tartsa a nedvességet. Ezt nem árt szem előtt tartani, különben egyik nap nagyon szomorú dolog fog történni, mit szépítsek, berohadnak, és kezdheted elölről.

Meglepően hamar kibújnak a kis zöldségek, ami nem kis sikerélmény. Pláne, ha túlélik a következő heteket. Egyébként most egy ideig nem sok teendő van velük, csak vigyázni, hogy ne legyen se túl sok, se túl kevés a nedvességük, és hogy elég fényt kapjanak. Meg meleget. Sima ügy.

Ha már elég nagyok, mondjuk kinőtték a dobozt, akkor beültethetjük őket a poharakba. Ami azért praktikus, mert ezzel együtt majd bárhova ültethetjük, ezek a koronggal együtt ugyanis lebomlanak. Persze tetszőlegesen kihagyhatók a lépéseim. Például a korongokat ültetheted rögtön cserépbe is, ha elég nagyok, vagy a magokat szórhatod már az elején a tőzegcserépbe. Én, ugye, biztosra megyek, szóval mindent mindennel kipróbálok.

Ez alatt a kísérlet alatt rengeteg dolgot megtanultam. Ablakkertészkedni sem egyszerűbb, mint igazi kertben.

Ha túl korán kezdek neki, akkor nincs elég fény.

Ha sokáig tart a tél, akkor nincs elég meleg.

Nagyon keskeny a vonal a túl nedves és a száraz között.

Minden magból lesz valami. Sokszor csak ki tudja, mi.

Mindig többet készíts, mint amennyire szükséged van – a gyengélkedők miatt. A többit, ha túlélnek, maximum elajándékozod. Amúgy szerintem jópofa ajándék, tényleg.

Ha rossz helyre teszed, a macskád lelegeli a bazsalikomkezdeményeket, vagy a palántázódobozt használja ülőkének.

Be kellett látnom, hogy hatalmas türelem kell hozzá, amiből sajnos nekem nincs túl sok. Bosszantó lehet hetente képeket kapni azzal a kérdéssel, hogy „Ez így jó?”, de megéri. Jó látni, ahogy növekednek a kis zöldjeink, és szuper érzés azt mondani, hogy abból főztünk, amit az ablakban termesztettünk, akkor is, ha csak kicsi és kevéske.

Még valami. Holnap be kell szereznem tápoldatot vagy táprudat. Még nem döntöttem el, majd valaki megmondja, melyik jobb, mert azt már most látom, hogy teljesen kizárt, hogy egy cserép földben annyi tápanyag van, ami elég, hogy a paradicsomom roskadozzon a piros bogyóktól.

Ha most nekikezdesz, még nem késő. Nyárra simán lehetnek még saját fűszernövényeid vagy akár paradicsomod is. Most már biztosan elég a fény is és a meleg is. Én már ki is ültettem párat. Nagyon várom, hogy megkóstolhassuk.