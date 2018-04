Jó reflexei mentették meg a haláltól a szemfüles kutyát

Múlt hétvégén hatalmas, pusztító vihar dúlt a kanadai Ontarióban. Ettől még természetesen az élet nem állhatott meg, és a Sprocket névre hallgató kutyusnak is el kellett végeznie a dolgát. Gazdája ki is engedte a kertbe, és közben videóra vette a nagy szélvihar pusztítását.

Alig végzett Sprocket a dolgával, valami belső ösztöntől vezérelve szélsebesen rohanni kezdett vissza az őt hívogató gazdájához. És ezt nagyon jól is tette, mert egy másodperccel később egy hatalmas faág dőlt be a kertbe, amely azonnal agyonütötte volna Sprocket, ha továbbra is ott bóklászik.

Gazdájának így is rengeteg kára keletkezett a nagy vihar miatt, de – az esetet videóra véve és többször visszanézve – elképesztően boldog, amiért kutyája megmenekült.

(Forrás: The Dodo)