Háztartási gépek, amik megváltoztatják az utazást az étel körül

Az új W Collection termékek érzik világunkat, megtanulják preferenciáinkat, szokásainkat, igazodnak hozzájuk, hogy intuitívabbakká váljanak. A Whirlpool azt is bemutatja, hogyan épülnek egyre inkább egymásra az új termékei, és hogyan épülnek be összekapcsolt otthonunkba és életünkbe – az igazán harmonikus, optimalizált élmény érdekében, amelyet most a hanginterakció innovatív új formái javítanak tovább.

Hangvezérléssel hasznosabbá tett készülékek

A csatlakoztatott készülékek a mindennapos rutinfeladatokat sokkal élvezetesebbé és hatékonyabbá tehetik. Az EuroCucinán a Whirlpool először engedett bepillantást a Google Asszisztens funkcióval ellátott sütőbe, bemutatta, hogyan egyszerűsíti a mindennapos interakciót: program beállítása, kiválasztása, indítása, a sütőt kikapcsolása úgy, hogy a felhasználó a termékkel „beszélget”.

Együtt dolgozó készülékek

A Whirlpool prémium W Collection új termékei az összekapcsolhatóságot használják fel, hogy egymással interakcióban legyenek. Ez a szinergia a kényelem, csúcsteljesítmény igazán rendkívüli új szintjét nyújtja, amely az egész termékskálában elérhető. A mindennapos feladatok leegyszerűsödnek, amikor a készülékek egymással beszélgetnek: az új összekapcsolt elszívóernyők például automatikusan tudják a levegőszűrést a megfelelő mennyiségben elindítani, amikor az indukciós főzőlap használatban van, vagy tudnak aktiválódni a sütő pirolitikus tisztítási programja alatt. Másik példa, hogy az elszívóernyő világítása mostantól arra is felhasználható, hogy más készülékekről értesítést kapjunk. Ezt a funkciót a felhasználó teljes mértékben személyre szabhatja, a világítás villogóra állításával olyankor, amikor az irányított főzőprogram bizonyos szakasza figyelmet igényel, vagy hogy értesítést szeretnénk arról, hogy a mosogatógép vagy a mosógép a program végére ért.

A felhasználók a Whirlpool 6. ÉRZÉK élő applikációnak köszönhetően saját intelligens készülékeikkel több készüléket is együtt használhatnak. A sütővel és a főzőlappal is együtt dolgozó különleges ételtervező funkció könnyíti meg a felhasználóknak heti ételeik megtervezését. Ízlésének és étrendi kedvenceinek megfelelően csak böngésznie kell a több száz séf alkotta receptek között, majd a funkció automatikusan összeállítja a bevásárlólistát és lehetővé teszi, hogy lépésről lépésre kövesse a sütő vagy az indukciós főzőlap TFT képernyőjén olvasható útmutatásokat.

Új elemek a díjnyertes W Collection sorozatban

A mai életmódunk által ihletetten a prémium készülékek W Collection családja egy tető alá hozza a Whirlpool úttörő dizájnját és a legfejlettebb technológiát az erőfeszítés nélküli nagy teljesítmény érdekében. Ezek a készülékek a haladó 6. ÉRZÉK technológiával és az internethez kapcsolódással intelligens, intuitívabb felhasználói élményt nyújtanak, ami gond nélkül harmonizál a ma és a holnap összekapcsolt otthonaival.

A Whirlpool prémium főzőkészülékek, a W Collection W11 termékcsalád két iF TERVEZŐI DÍJAT kapott, mindkét, beépített és kiálló markolattal, ami azt jelenti, hogy az iF Award Label címmel nem kevesebb, mint tizenkét termék kapott a kivételes dizájn okán elismerést. Ugyanezen sorozat nemrégiben kapott két Red Dot Design Awards díjat, úgyhogy tizenkét termék viseli immár a Red Dot Label címet.

W Collection beépíthető sütő

Az új W Collection beépíthető sütők az elegancia, a rugalmasság és a könnyű használhatóság lenyűgöző kombinációját adják. Kivételesen intuitív vezérlést és rendkívül egyszerű irányított főzési élményt nyújtanak a 4.5” TFT MySmartDisplay révén, amely megkönnyíti a mindennapos főzést azért, hogy kiváló eredményeket érhessen el. A sütők ezt különösen az „életmód” funkció révén érik el, amely megkönnyíti a receptek, illetve az életstílushoz – úgymint „Vitamin” vagy „Kisütés” – igazodó főzőprogramok keresését. A kiválasztást követően csak követni kell az egyszerű lépésről lépésre történő irányítást a tökéletes eredmény érdekében. A felhasználó képzettségi szintjétől függetlenül a rásegítéses főzés egyszerűbbé teszi, hogy bizalommal főzzünk, és hogy könnyen készítsünk el ízletes ételeket. A Whirlpool 6. ÉRZÉK Live applikáció használatával is zökkenőmentes interakció válik lehetségessé, amelynek segítségével okostelefonjáról vagy tabletjéről Ön recepteket választhat ki, valamint a főzés folyamatát vezérelheti és felügyelheti.

A MultiSense érzékelőnek köszönhetően a W Collection sütővel nem kell többé aggódnunk amiatt, hogy a sütés tökéletesen sikerül-e. A szabadalmazott MultiSense érzékelő – nemcsak húsra, hanem süteményre és kenyérre is tervezve – négy ponton figyeli az ételek hőmérsékletét. A BakeSense pontosan felügyeli az üregben a nedvességszintet, a sütő pedig ennek megfelelően állítja a programot. A főzés egyszerűbbé tételével, a gőzzel való főzéssel a főzés eddig ismert határait tolhatja ki. A SteamSense technológia gőzt adagol az ízletes, puha eredmény érdekében és a 100% gőz SteamSense+ technológia segítségével Ön megőrizheti az ételek természetes ízét, a vitaminokat és ásványi anyagokat. Az élelmiszerekkel megélt további kalandok érdekében a felhasználók új recepteket fedezhetnek fel, oktatást és ihletet kaphatnak a 6.ÉRZÉK Live applikáción keresztül.

W Collection beépített mikrohullámú sütők

A szépen összehangolt tervezés révén az új beépített mikrohullámú sütők teljesítményben és könnyű interakcióban passzolnak az új W Collection beépíthető sütőkhöz. Hihetetlenül intuitív MySmartDisplay kezelő felülettel és WiFi-vel összekapcsolhatósággal rendelkeznek, eddig nem látott egyszerűségük révén korszerű – „Vegetáriánus” vagy különleges alkalmakra „Parti” vagy „BBQ King” opciókat is magában foglalóan – főzést lehetővé téve. Csak válassza ki, kövesse a lépéseket és élvezze a nagy eredményeket fele annyi idő alatt, mint a hagyományos sütővel.

A Crisp és CrispFry funkcióknak köszönhetően ez az innovatív mikrohullámú sütő külön olaj hozzáadása nélkül használható sütésre – egészségesebb étel elkészítése érdekében, amely kívülről felségesen ropogós, míg belülről zamatosan nedves és puha. A ForcedAir ventilátorrendszer további sokoldalúságot kölcsönöz: ez a hőt az étel felületére irányítja és olyan eredményt nyújt, mint amelyet a sütőben érhetünk el.

W Collection beépített főzőlapok

Az új W Collection indukciós és gáz főzőlapok az innovatív technológián és az úttörő dizájnon keresztül könnyű használhatóságot és teljesítményt nyújtanak. A 4.5” TFT MySmartDisplay vezeti a fogyasztókat, hogy az eredményt ösztönösen tovább tökéletesítsék a 100 Cooking Combinations funkción keresztül, amely lépésről lepésre nyújt segítséget és mindenféle étel megfőzésének legjobb módját tárja fel. A 6. ÉRZÉK élő applikáció segítségével a fogyasztók informatív oktatóanyaggal új recepteket fedezhetnek fel, hogy felébresszék a magukban szunnyadó séfet.

A W Collection indukciós főzőlap a SmartSense funkcióval rásegítéses főzést tartalmaz, amely korszerű szenzorokat használ, hogy pontosan felügyelje és irányítsa a főzési folyamatot, egyszerűvé téve a főzés tökéletes végeredményét. A W Collection indukciós főzőlap teljes rugalmasságot garantál a nagy főzőlapról (FlexiFull) vagy különböző főzési zónából rácsatlakoztatható tíz független tekercsnek köszönhetően, hogy a napi változó igényeknek megfeleljen. Az exkluzív iXelium burkolat a meglepően funkcionális és könnyen tisztítható főzőlapot csillogóan tartja. Az új gáz főzőlap több pontossággal és sokoldalúsággal nagyobb főzési élményt nyújt. A PreciseFlame funkció egy hatékony függőleges lángrendszer, mely időt és energiát segít megtakarítani, és homogén főzési eredményt biztosít, illetve a FlexiFlame, a 5kW-os dupla égő, ami két lángteljesítményszintet nyújt, hogy bármilyen főzési igénynek megfeleljen.

Beépíthető W Collection páraelszívók

Akár főzünk, akár lazítunk, az új T-alakú és függőleges beépíthető páraelszívók tiszta levegőt szolgáltatnak, hogy a konyhának leheletnyi eleganciát kölcsönözzenek, valamint más csatlakoztatott készülékkel a kommunikáció új formáját és interakciót biztosítsanak. A CookSense rendszernek köszönhetően a beépíthető páraelszívók zökkenőmentesen tudnak kommunikálni a főzőlappal, hogy felismerjék annak főzési módját és az elszívóerőt automatikusan testre szabják, hogy friss levegőt biztosítsanak függetlenül attól, hogy éppen mit főzünk.

Hasonlóképpen, az elszívóernyők a sütővel is kapcsolatba tudnak lépni, hogy azt a pirolitikus tisztítási program alatt automatikusan aktiválják, illetve hogy a többi készülék állapotáról testre szabható értesítést szolgáltassanak. A páraelszívók AirSense funkciója érzékelőket használ, melyek automatikusan érzékelik a levegő minőségét és megtisztítják a levegőt a kellemetlen illatoktól és részecskéktől – akkor is, ha éppen nem főzünk. Hasonlóképpen, az páraelszívók LightSense funkciója rugalmas megvilágítást kínál a napszaktól vagy hangulatunktól függően, engedve, hogy ezek az elegánsan tervezett készülékek a konyhában fokozzák a vizuális atmoszférát.

4 ajtós W Collection

A Whirlpool büszkén mutatja be piacnak az új 4 ajtós W Collectiont, a fagyasztós hűtőszekrényt, amely elegáns és minden szempontból korszerű. Az úttörő termékdizájnt a csúcsteljesítménnyel egyesíti, melyben kitűnik a kiemelkedő külső és belső mestermunka. A termékcsaládot kecses kinézetével egyedi módon úgy tervezték, hogy a modern konyhába finoman illeszkedjen és a környező bútorokkal harmonizáljon.

A 4 ajtós W Collection intelligens 6. ÉRZÉKTM technológiájával segít felügyelni és automatikusan optimalizálni a teljesítményt, hogy az ételt a legtermészetesebb módon hosszabb időn keresztül eltartsa. Ez a pontos és konzisztens hőmérséklet szabályozás érdekében a 6. ÉRZÉKTM FreshLock funkciót, valamint a 6. ÉRZÉKTM FreezeLock funkciót foglalja magában, amellyel a fagyasztóban minimálisra csökkenti a hőmérséklet ingadozásokat és csökkenti a fagyasztó kiégéseit. Igényeink napról napra történő változásával a 4 ajtós tágas FlexiFreeze rekesz a legnagyobb rugalmasságot nyújtja azzal, hogy a megfelelő hőmérsékletszintet az Ön által tárolt ételhez igazítja: a – 7°C-os Soft Freeze – a rövid idejű tárolási lehetőségtől, amellyel az ételt a fagyasztóból közvetlenül a serpenyőbe rakhatjuk – a fagylaltot és édességeket -12°C-on felszolgálásra készen tartó Mild Freeze funkción keresztül a -18°C-os mélyhűtőig, amely az élelmiszert hosszabb időn keresztül tárolja.

SPACE400

A Whirlpool bemutatja továbbá az új SPACE400 beépíthető fagyasztós hűtőszekrényt. A beépíthető fagyasztós hűtőszekrénytől a maximum kapacitást elvárók számára innovatív megoldásként egy exkluzív 70 cm-es széles modellel óriási 400 l-es kapacitást nyújt. A standard hűtőszekrénynél 40%- kal több helyet ad, mégpedig olyan szélesség-tartományon belül, amelyet a legtöbb konyha dizájn könnyen tud fogadni. A SPACE400 tartalmazza a Whirlpool étel eltartási innovációit – a 6. ÉRZÉKTM FreshControl funkciót is magában foglalóan –, hogy a hűtött élelmiszert az automatikusan optimalizált hőmérséklet és nedvesség szint és a 6. ÉRZÉKTM FreezeControl révén hosszabb időn keresztül tartsa frissen, hogy a hőmérséklet ingadozásokat a fagyasztóban minimálisra csökkentse.

A SPACE400 a korszerű funkciókat kivételes prémium kialakítással, kristályos hatású fiókokkal, rozsdamentes kivitelezéssel és egy fényes, LED világítással egyenletesen megvilágított belsővel egészíti ki. A modern érintős felhasználói felület intuitív mindennapi használatot biztosít.

Whirlpool 45 cm-es mosogatógép

A Whirlpool egy új 45 cm-es mosogatógépet hoz forgalomba, amely a 60 cm választékából először ülteti át a PowerClean Pro rendszert a helytakarékos készülékbe. A PowerClean direkt vízsugara optimalizálja a tisztítási hatásfokot a kiemelkedő eredmények érdekében – tökéletesen elmosva az edénnyel teljesen megpakolt mosogatógépet bármely előzetes súrolás nélkül. Kiváló teljesítménye ellenére hatékonyabb és gazdaságosabb, mint a kézi mosás és az Eco programban mosásonként csak 6 liter vizet igényel. Az új modell a Whirlpool 45 cm-es mosogatógép választékába behozza a kiemelkedő A+++ energiahatékonyságot is. Ezt az új NaturalDry rendszer teszi lehetővé, amely az ajtót a szárítási fázis alatt résnyire megnyitja, hogy a jobb szárítás érdekében természetes légáramlást biztosítson, miközben az energia-felhasználást is csökkenti.

Az új 45 cm-es mosogatógép továbbá a rugalmasságot növelő harmadik teljes polcnak és a 30%-kal több rakodóteret engedő konyhaedénytartóknak köszönhetően maximalizálja a belső teretiii. A könnyebb tölthetőség mellett a mosogatógépnek vagy egy UI prémium érintéses funkciója, amelynek köszönhetően a mindennapos használat ténylegesen erőfeszítés nélkülivé vált.

A W Collection készülékek bizonyos termékei idén hamarosan elérhetők lesznek Magyarországon is.