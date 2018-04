Évekig kínozhatta 8 gyermekét a felvidéki pár

Hét év szabadságvesztésre ítélt a nagyszombati kerületi bíróság egy férfit, akit közeli hozzátartozóinak kínzásával vádoltak.

A vád szerint a férfi együtt élt a nagyszombati járásbeli Cíferben élettársával és annak 8 gyermekével, közülük kettőnek ő volt a vér szerinti apja. A férfi, amikor ivott, brutálisan bánt mindenkivel, még a gyerekekkel is, akiknek egy héten két éjszakát kellett térdelniük. Kinyújtott karjaikon egy keresztbe fektetett fakanalat kellett egyensúlyozniuk, ha leesett, a férfi megverte őket.

Az ügyészség szintén kínzással vádolja az anyát is, aki nemcsak hogy tudott a kínzásokról, hanem részt is vett bennük. A 8-12 év közötti gyermekeket egy szobába zárta, ahonnan nem engedte ki őket vécére, és enni sem adott nekik. Szemtanúja lehetett annak, ahogy az ittas és agresszív férfi hozzávágja fiát egy bútorhoz, aminek következtében a fiúnak eltört a lába. A nőt azzal is vádolják, hogy nem gátolta meg a férfit a támadásban, és nem tett feljelentést ellene.

A család- és szociális ügyi hivatal elvette a szülőktől a gyerekeket. Amennyiben a nő bűnössége beigazolódik, akár 12 éves szabadságvesztésre is ítélhetik – írja a Parameter.