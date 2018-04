A jövőben okosfalak figyelik majd minden mozdulatunkat

Lassan ellepnek minket az okoseszközök, amelyek nemcsak telefonok vagy tabletek formájában jelennek meg a háztartásban, hanem teljesen hétköznapi tárgyak is lehetnek. Van már okosajtócsengő, -pirítóssütő, -villanykörte, sőt még a hűtőnkkel és a kávéfőzőnkkel is kommunikálhatunk bárhonnan.

Az amerikai Carnegie Mellon Egyetem és a Disney kutatói viszont valami egészen elképesztő dolgot fejlesztenek, ez pedig az „okosfal”. Hogy miért jó ez nekünk? Az óriási felületű szenzor képes lekövetni a mozgásunkat az elektromágneses rezonanciával, amit a jövőben a javunkra fordíthatunk. Ez nagyjából úgy működik, mint az okostelefonok képernyője.

Gondoljunk csak bele: otthonok, irodák, éttermek, iskolák, múzeumok – mennyi kihasználatlan fal, amely csak arra vár, hogy aktiválják. Itt az idő, hogy ne csak térelválasztó szerepük legyen, hanem a technika segítségével az emberiség szolgálatba állítsuk őket.

Míg a legtöbb térfigyelő rendszer a kamerára hagyatkozik, a Wall++ egy nagy kiterjedésű elektródaháló, amely egy számítógéphez csatlakoztatva rögzíti az adatokat. Ahogy a videóban is látszik, a festés után teljesen láthatatlanná válik.

Az eredmény: a fal annyira intelligens, hogy akár twisterezhetünk is vele, még azt is észreveszi, ha csaltunk. De irányíthatunk vele videójátékokat, csatornát válthatunk egy kézmozdulattal, és egy érintéssel a villanyt is felkapcsolhatjuk.

A jövő izgalmas, igaz?

Forrás: Futurism