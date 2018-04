Új növények a teraszon: erre figyelj!

Az egyik leglényegesebb dolog, hogy mivel az új növények többsége üvegházakból, fóliákból kerül a faiskolákba, árudákba, így nagyon fontos, hogy ezeket a vásárlás és hazaszállítás után NE rögtön a végleges helyükre tegyük! Ezek a növények általában nem elég edzettek ahhoz, hogy kibírják a közvetlen napfényt, a szelet és az időjárás egyéb viszontagságait.

Aranyszabály: szoktatás!

Fontos, hogy mielőtt kitesszük őket a végleges helyükre, legalább egy hetet szoktassuk az új környezethez. Persze, ilyenkor mindenki hamar-gyorsan szeretné, hogy szép legyen a terasza, erkélye, de ezzel csak többet ártunk, mint használunk, hiszen a növények sokkot kaphatnak, megperzselődhetnek a napon, megtörhetnek a szélben, vagy egy viharban.

A szoktatás alatt is fontos a megfelelő öntözés és tápanyagozás, hogy a növény ne essen vissza az optimális üvegházi nevelést követően, például a közvetlen napfénytől a déli órákban mindenképp óvni kell őket éppúgy, ahogy az erős széltől is. Viszont a szoktatás hatására szép lassan megerősödnek és ismét fejlődésnek indulnak, amit nem hagynak abba a kiültetéskor sem, csak esetleg addig nem lesz olyan látványos, míg az új balkonládában, dézsában a gyökérzet be nem hálózza a földet.

