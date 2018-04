5 lépés a rendezett otthonért

Lehet bármilyen mutatós is a lakásunk, a legkülönlegesebb bútorokkal és kiegészítőkkel telepakolva, ha nincs benne rend(szer), semmit sem ér. Sarah Shanahan stylist és profi szervező osztja meg a legjobb tanácsokat, mit kell tennünk a rendbe szedett otthonért.

1. Engedd el

Csak olyan dolgokat tarts az otthonodban, amikre valóban szükséged van, használod és szereted. Nem a felesleges, de imádott dísztárgyak jelentik a problémát, hanem azok a kacatok, melyeket egyszer beszereztél vagy ajándékba kaptál, és most csak a port fogják.

2. Tároló

Minden olyan holminak vagy kacatnak, amit nem dobsz ki, de nem is szeretnéd a kíváncsi szemek előtt mutogatni, jelölj ki egy kosarat vagy dobozt, amiben gyorsan beledobálod őket, ha úgy adódik. Akár minden szobában elhelyezhetsz egyet-egyet, és ha kellőképpen mutatós darabról van szó, észre sem fogják venni az eredeti funkcióját.

3. A nyugalom oázisa

Jelölj ki egy szobát, ahova semmilyen felesleges cuccot nem pakolsz be, csak pihenni és lazítani jársz be oda. A hálószobát ajánljuk, hiszen úgyis itt hajtod álomra a fejed mindennap. Jelölj ki szabályokat, és tényleg tartsd be őket. Az ágyadon sose legyen semmi, a földön ne sorakozzanak a szennyes ruhák, az íróasztalon pedig csak a legfontosabb dolgok helyezkedjenek el. Zsúfolt helyiségben nehezebben engedi el magát az ember, ezért kevés bútort és kacatot tárolj itt.

4. Selejtezz

Kihagyhatatlan tevékenység, amit évente többször is érdemes megismételni, akár évszakonként. Nézd át a ruháidat, a spájzban vagy a hűtőben a lejárt termékeket, a tönkrement szépségápolási eszközöket, és dobd ki őket.

5. Legyen egy napi rutinod

Ez akár lehet 10 perces is, de szigorúan tartsd be, így biztos nem fog minden egyszerre felhalmozódni, és mindig rendezett, szép otthon vár majd.

Home Beautiful