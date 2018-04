Vasárnap is dolgozott a földjén, feljelentették

A bajorországi Altmannsteinban feljelentettek három gazdát azért, mert vasárnap is dolgoztak a földjükön – írja az agrarszektor.hu. A rendőrség szerint földet művelni bizonyos körülmények között ugyan a pihenőnapokon is szabad, most azonban úgy ítélték meg, hogy elnapolhatták volna a talajművelési munkákat.

Rendszerint éjjel 10 és reggel 6 óra között tilos zajos tevékenységet végezni, ez érvényes az ünnepnapokra és a vasárnapokra. Normál munkanapnak tekintendő azonban a szombat. Aratás idején pedig a legtöbb németországi tartományban 10 napon át megengedik, hogy bármikor zajongjanak a gazdák a mezőgazdasági gépeikkel.