Így néz ki a Smeg és a Dolce&Gabbana új konyhai kollekciója

Valószínűleg sokan eljátszunk most a gondolattal, hogyan is festene a mi konyhánkban a két híres vállalat, a Smeg és a Dolce&Gabbana bármelyik darabja. Nem kell, hogy az új kollekcióból származzon, nekünk a régi, leselejtezett darabok is jól jönnek!

A luxus olasz háztartási készülékek gyártója és a divatház ismét összeállt, hogy közösen tervezett konyhabútor-kollekciójuk harmadik részletével, egy különleges hűtővel és tűzhellyel rukkoljanak elő.

Kétféle kinézetet is álmodtak a készülékeknek. Az egyik az óceánkék és gyöngyházfehér színekben pompázó, majolika csempe inspirálta mintákkal díszített, míg a másik az arany és a sárga színek dominálta, klasszikus szicíliai díszítőelemeket tartalmazó stílust képviseli.

Na, hát ilyen biztos nem fog szembejönni velünk minden otthonban!

House Beautiful