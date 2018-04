Grillszezon indul!

Tavasszal a barkácsáruházaktól a szupermarketekig mindenki a grillszezonnal csábít, teljes üzletrészek foglalkoznak a grillezéssel és az ehhez szükséges kellékekkel. Még a legkisebb boltban is vásárolhatunk legalább faszenet és grillcsipeszt. Ha te is várod már a grillszezont, hogy az első napsugarakkal együtt kitelepüljetek a barátokkal, a családdal a kertben, és faszén mellett készítsétek el az ételt, akkor nézd meg grillezéssel foglalkozó válogatásunkat!

A kellékek palettája roppant színes, és jó hír ez azoknak a nőknek, akiknek a férje a grillezésben éli ki séfambícióit, hiszen nekik könnyen találnak ajándékot, egy újabb grillkütyüvel meglephetik őket szülinapjukon vagy az évfordulójukon. Persze nem árt a józan ész határain belül maradni, mert elég felesleges, de annál borsosabb áru kellékekbe is botlottunk. Mutatjuk:

1. Grillrács-tisztítókefe, Mall.hu 3.090 forint

2. Füstölő, Grillpláza 15.900 forint

3. Kerti szék, Jysk 22.900 forint

4. Grillkészlet, Grillpláza 25.900 forint

5. Húshőmérő, Grillpláza 7.500 forint

6. Grillrács-tisztító, Edigital 1.790 forint

7. Kültéri szőnyeg, Butlers 6.990 forint

8. Bambusz fedővel ellátott üvegtál, Ikea 1.290 forint

9. Fa tál, H&M Home 6.990 forint

10. Napelemes lámpa, Ikea 2.990 forint

11. Grillbegyújtó, Grillpláza 21.900 forint

12. Sütő, Edigital 3.490 forint

13. Grillező, Praktiker 39.990 forint

14. Halas tányér, H&M Home 2.990 forint

Az étel szabadtéri elkészítése mellett fordítsunk nagy figyelmet a tálalásra is! Legyünk környezettudatosak, ne műanyag, egyszer használatos tálakban szervírozzuk az ételt! Számos üzlet kínál természetes anyagból készült tálakat, a bambusz és fa roppant népszerű alapanyagok. A finom étel és a tálalás mellett fordítunk arra is hangsúlyt, hogy a grillező környékét is hangulatossá tegyük. Nyáron sokan második nappaliként tekintenek a kertre, és ha belegondolunk, jó idő esetén mennyi időt töltünk a kertben és mennyit beltéren, akkor ez nem is meglepő. Ne habozzunk tehát, ha beleszeretünk egy kültéri szőnyegbe vagy egy picit drágább, de roppant kényelmes kerti székbe! Ha nincs kerti asztalunk, nem gond, hiszen az étkezést akár a fűben, plédeken is megoldhatjuk, párnákkal kényelmes piknik sarkot alakíthatunk ki, de egy tálaló asztalt vagy zsúrkocsit mindenképpen szerezzünk be. Ezen előkészíthetjük a húsokat, tárolhatjuk a szószokat és a sütés egyéb kellékeit. Nem kell méregdrágán újat vennünk, készíthetünk tálalót mi magunk is egy régi, leselejtezett asztalból is akár.

Szeretnél egy kültéri kis grillező sarkot, konyhát kialakítani, de nem tudod, hogy vágj bele? Nem tudod, hogy tálald fel a frissen grillezett ételt? Inspirációként nézd meg galériánkat!