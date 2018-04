Sokoldalú kövirózsa: így válhat lakásod trendi dekorációs elemévé

A már önmagában is dekoratív természeti formából készülhet élő koszorú, vagy akár rendhagyó álomfogó is. A kövirózsát ültetheted régi könyvekbe, újrahasznosított kartondobozokba vagy csészékbe is a mini pozsgásokat. Ha papírdobozba ülteted, béleld ki belülről folpackkal. Ha pedig csak dekorálni szeretnél vele, akkor élethű mását beszerezheted a hobbiboltokban.

Átlátszó üvegedényben, akár nagyobb befőttesüvegben, készíthetsz floráriumot. Hogyan? Kattints a Praktika magazin weboldalára, és inspirálódj!