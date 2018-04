Negyedével csökkent tavaly a hitelkiváltások száma

Tavaly negyedével csökkent a hitelkiváltások száma az előző évihez képest. A mennyiség mellett pedig az összeg is zuhant: a 2016-os évi 5 millió forinthoz képest 2017-ben átlagosan 4,4 millió forint jutott egy ügyfélre – írja Az én pézem.hu.

A portál szerint rengeteg ügyfél ragadt benne a rosszabb feltételekkel törleszthető lakáshitelekben. Mint írják, a minősített fogyasztóbarát lakáshitel még az átlagadósok számára sem mindig elérhető, illetve az új bankot kereső adósok is beleütközhetnek hitelfékbe, de akkor is lehet gond, ha ilyesmiről szó sincs.

Továbbra is igaz ugyanis, hogy a minimálbér körüli jövedelem „nem vonzó” a bankok számára. Emellett nézik azt is, mennyire piacképes az ingatlan, az aktív mellett probléma a passzív hitelinformációs státusz is, de egy-egy banknak már az is „gyanús” lehet, ha valaki a váltáson gondolkozik. Ebből azonban nem csinálnak gondot, ha elég magas az igazolt havi jövedelem.

Ahogyan az olcsóbb hitelt is elsősorban azok kapják, akik kevésbé szorulnak rá, úgy az otthonteremtési támogatást, a csokot is elsősorban a tehetősebbek kapják. 2017 végére a csokfolyósítások száma kétötöddel, összegük majdnem 50 százalékkal nőtt. Az én pénzem.hu információi szerint a támogatások 58 százaléka használt, 40 százaléka pedig új lakásokra ment, a folyósított összegek megoszlását tekintve azonban a nagyobb értékű újlakás-támogatások felé tolódik az arány: a teljes összeg 35 százaléka ment használt, 65 százaléka pedig új lakásra. Használt lakások esetén 1,4, új lakás építésekor 3, új lakás vásárlása esetén pedig 6,2 millió forint volt az egy folyósításra jutó átlagos összeg. Ez azt jelenti, hogy néhány ezren vitték el az igazán nagy összegű támogatásokat.