Tönkreteheti a szexuális életedet, ha rendetlen vagy

Egy új kutatás szerint a rendetlenség közvetve tönkreteheti a szexuális életed. A rendetlen hálószoba és nappali ugyanis nagyon rossz hatással lehet a párkapcsolatokra.

Jo Hemmings pszichológus szerint a rendetlen lakás depresszióhoz és alacsony önbizalomhoz vezethet, ezek pedig értelemszerűen óriási hatással vannak a párkapcsolatainkra is. A lakás két „legkritikusabb” pontja szerinte értelemszerűen a nappali és a hálószoba, hiszen ezekben a helyiségekben töltjük a legtöbb időt a párunkkal.

Hemmings szerint ez tipikusan olyan probléma, amit nem lehet „a szőnyeg alá söpörni”, ezért azt javasolja, hogy évente legalább egyszer vagy kétszer mindenképpen tartsunk egy nagytakarítást. Hemmings emellett szobáról szobára járva elmondta a Daily Mailnek, hogyan lehet a legegyszerűbben megszabadulni rendetlen szokásainktól.

A hálószoba a szex és a pihenés helye, ezért kiemelten fontos, hogy itt ne legyen rendetlenség. Hemmings szerint az első lépés a rend fenntartására, hogy minden reggel vessük be az ágyunkat. A második legfontosabb pedig, hogy este ne a földre dobáljuk a ruháinkat. Nincs visszataszítóbb annál, mint amikor egy párkapcsolatban az egyikőtök folyton a földre dobálja a fehérneműjét.

A konyhában a leggyakoribb hiba, hogy mindenféle olyan eszközt elöl hagyunk, amelyet egyébként nagyon ritkán használunk. Ezért alapszabály, hogy ezeket a tárgyakat tegyük el, vagy szabaduljunk meg tőlük. Szintén nagyon fontos, hogy rendszeresen szabaduljunk meg a lejárt ételektől: legalább havonta egyszer szortírozzunk a hűtőben.

A Princeton Egyetem kutatói kimutatták, hogy a nappaliban kialakult rendetlenség vezethet a legtöbb stresszhez. Ez is nagy kihatással lehet a párkapcsolatainkra, mivel ez a szoba a pihenés és a szórakozás helye. A rendetlenség rengeteg konfliktushoz vezethet, úgyhogy fontos, hogy rendszeresen lerámoljuk a kávézóasztalt, és megszabaduljunk az olyan tárgyaktól, amelyek csak porfogónak jók.

A fürdőszoba szintén kritikus pontja a lakásnak, elvégre itt kellene, hogy a legnagyobb tisztaság legyen. Ahhoz, hogy egy forró fürdő vagy zuhany a lehető legpihentetőbb legyen, takarítsuk el rendszeresen az elhasznált samponos- és tusfürdős flakonokat, és dobjuk ki azokat a szépítkezési termékeket, amelyeket soha nem használunk – főként, ha ezeknek is lejárt már a szavatossága.

Ha vannak gyerekeink, a gyerekszobára is oda kell figyelnünk. Ha valakik, hát ők aztán tudnak rendetlenséget csinálni, arról nem is beszélve, milyen gyorsan felhalmozódhatnak a kinőtt ruhák és a megunt játékok. Nekik is jobb lesz, ha ezektől megszabadulnak, arról nem is beszélve, hogy ilyenkor még jóval könnyebb beléjük nevelni a rendszeretetet.