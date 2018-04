Lepukkant panelfürdőből igényes, modern fürdőszoba – előtte-utána fotók

Panelfelújítás: nagy macera, de látványos végeredmény

Egy panellakásban talán a helyszűke és a speciális méretek nehezítik meg leginkább az ember dolgát. Ami annak idején szabvány volt, ma már rég nem az, vagy nem kompatibilis a korszerű megoldásokkal. Gondoljunk csak a fürdőszobára! Elég nagy fejtörést okoz, hogyan is tehetnénk csodát két négyzetméteren úgy, hogy közben mindez élhető, modern és trendi is legyen.

Laikusként azt gondolnánk, nem is olyan nagy kihívás kipofozni a lakás legkisebb helyiségét, de ez egyáltalán nem így van. Mivel a panelfürdők szabványméretűek, felújítás előtt mind így néz ki:

Felújítás után az eredmény pedig mindig megdöbbentő. Hogy mi lett a régi fürdőkből? Íme:

Fürdőtálcás vs. épített tálcás fürdőszobák

Előfordulhat, hogy a fürdőtálca egyáltalán nem passzol a mi stílusunkhoz, és sokkal többre vágyunk. Az épített tálcás megoldással maximálisan a saját igényeinkre szabhatjuk a zuhanyzónkat.

Így kényelmesen, az általános zuhanyzókhoz képest dupla helyen zuhanyozhatunk, miközben nem kell bajlódnunk a függönnyel sem. Praktikus megoldás, amit a tengeri motívumos csempe koronáz meg.

A következő fotón is az előzőhöz hasonló megoldást láthatunk. A barna árnyalatú csempe igazán modern, a beépített sarokpolcokról nem is beszélve.

A barna nemcsak a csempéknek áll jól, hanem a mozaiknak is. Gyakorlatilag egy termálfürdőben érezhetjük magunkat a saját fürdőszobánkban, ráadásul választhatunk bármilyen modern zuhanyrózsát is, nem kell félnünk attól, hogy úszni fog a lakás.

Ezen a képen egy klasszikusabb megoldást láthatunk. Egyszerű, mégis nagyszerű. Egy kis helyiségben minden: vécé, zuhanyzó és egy kényelmes méretű mosdó tükörrel.

Akkor sincs azonban gond, ha te pont kádra vágysz.

Mit lehet kihozni mindebből néhány nap alatt? Nem is gondolnád!

Nem kell lemondani arról, hogy a fürdőszobában legyen a mosógép, sőt még a sarokkádról sem. A Panelfürdő.hu csapata minden négyzetcentimétert kihasznált, amikor a sarokkád fölé álmodta meg a mosdókagylót egy icipici panel fürdőszobájában.

Keleties panelfürdő? Nemcsak a mesében létezik, ebben a fürdőszobában tényleg kikapcsolódhatunk. A bambuszra hajazó csempe és a fahatású vécédeszka fantasztikus összhangot teremt. Abszolút telitalálat, mi elfogadnánk!

Nem szabad megfeledkeznünk arról sem, hogy a kreativitásnak a pénztárcánk is határt szabhat. Egy egyszerűbb fürdőszoba is lehet azonban funkcióját tekintve ugyanolyan szuper és közben szép is, mint modernebb társai. A tengeri csillagos fehér-kék fürdőszoba épp ilyen.

Háromszög alakú kád? Nem lehetetlen kérés!

Ki mondta, hogy a gyári zuhanyzótálcás megoldás nem lehet ugyanolyan szép, mint az épített verzió?

Szinte érezni a tisztaság illatát ebben a fehér fürdőszobában. Az egyszerű csempét csak egy lágy színű bordűr töri meg. A helyiséget egy kerek mosdókagylóval dobták fel, és az sem utolsó szempont, hogy itt mindennek megvan a helye. Sőt, a teret egy a zuhanyzóban elhelyezett tükörrel is feldobták. Praktikus!

Ehhez hasonló letisztultságot láthatunk a következő képeken is. Ahány fürdőszoba, annyiféle bravúr. Pedig csak egy szabványhelyiség.

Igazán praktikus a kis kádas megoldás. Így akár gyerekfürdetésre vagy áztatásra is használhatunk egy zuhanytálca méretű helyet.

A műanyag panelnek köszönhetően egyszerre ketten is készülődhetünk reggel. Amíg az egyikünk zuhanyozik, a másik nyugodtan sminkelhet, nem kell félnie attól, hogy vizes lesz.