Így lehet álomkonyhád egy kis festéssel

Ha épp nincsenek százezreid arra, hogy ledózerold a régi konyhát, és újat húzz a helyébe, akkor nagyon jó megoldás lehet a konyha felújítására az, hogy lefested az amúgy még jó állapotban lévő konyhabútorokat. Én is kacérkodtam vele, hogy a konyhafelújítást inkább festéssel oldom meg, de sajnos nálam már szétesőben volt a helyiség, úgyhogy nem úsztam meg a teljes cserét. Ha viszont nálad csak arról van szó, hogy ódivatúnak érzed, vagy szeretnéd, ha más színű lenne, akkor ne rohanj a boltba új bútorokat venni – érdemes a kreatív és olcsóbb megoldás felé indulni, és kézbe venni az ecsetet.

Már csak azért is nagyon szimpatikus a konyhabútorok festésének ötlete, mert sokkal nagyobb játéktér marad a színekkel.

Ha megnézed a boltok kínálatát, akkor általában választhatsz fehér, fekete, szürke, esetleg piros konyhabútort, de igazán nagy variációs lehetőségeid nincsenek. Lesz egy tucatkonyhád, ami pont olyan, mint a szomszédé. Persze jól néz ki, de hiányzik belőle az egyéniség. Míg ha lefested, akkor aztán tényleg olyan színű lehet, amilyet csak akarsz.

A legtakarékosabb és nagyon látványos megoldás az, amikor csak az ajtókat fested át, ez leginkább akkor működik, ha a bútor alapszíne semleges, fehér, fekete vagy szürke, mert ezekkel a színekkel nagyjából bármit összepárosíthatsz. Ha viszont egzotikus faszínű a bútor, akkor már behatárolhatja a színválasztást.

Az is remek ötlet, ha külön színűre fested az alsó és a felső szekrényeket, fel tudja dobni az egész helyiséget, ha kontrasztos színeket választasz. Ebben az esetben érdemes a felső szekrényeket világos színre festeni, az alsókat pedig sötétre, ezzel is növelheted a térérzetet. Sőt, azzal is játszhatsz, hogy az alsó szekrényeknek csak az alsó felét fested sötétebb színűre, vagy akár különböző, harmonizáló színekkel is lefestheted az ajtókat és fiókokat.

Ne félj a festéstől, ha elrontod, még mindig megmarad a teljes konyhacsere lehetősége, ha viszont sikerül – és már miért ne sikerülne –, akkor nagyon büszke leszel a teljesen egyedi álomkonyhádra!