Másfél méteres boát fogtak a budapesti lakótelepen

Másfél méteres boát fogtak egy budapesti lakótelepen, nem messze a játszótértől. Az agresszív kígyó többször is megharapta az őt befogó szakembert, aki pár nappal ezelőtt fogta be az állatot – számolt be a Tények.

A boa valószínűleg úgy kerülhetett a szabadba, hogy gazdája kivitte levegőzni, és közben az óriáskígyó megszökött. Ilyenkor általában egy bokorban vagy üregben keres magának menedéket, nagyon nehéz megtalálni, éjszaka viszont elindul.

A boa súlyos sérüléseket okozhat a harapásával, és nagyon erős a szorítása. Emberre nem támad, de a 20 kiló alatti élőlényekre veszélyes lehet, ezért nem szabad a gyerekeket felügyelet nélkül hagyni egy boával.

A szakember szerint a jó idő beköszöntével egyre több kígyó lehet az utcákon. Ha találkozunk eggyel, ne próbáljuk meg befogni, mert sérüléseket szenvedhetünk, inkább hívjunk szakembert.