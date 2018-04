Eszméletlen férfit mentett meg Báró, a hős magyar vizsla

Magyar vizsla mentette meg egy férfi életét Szegeden. A kutyát, Bárót az Etelka soron sétáltatta a gazdája, amikor az állat ugatással jelezte neki, hogy nézzen le a fűbe. A töltésoldalban egy eszméletlen férfi feküdt. A mentőket végül egy másik arra járó kutyás értesítette. A súlyos állapotban lévő férfit a tűzoltók hozták fel a töltés tetejére hordágyon, egy dugólétra segítségével, a mentők ezután vitték be a klinikára – írja a Délmagyar.

– nyilatkozta a lapnak az állat gazdája.

Azt egyelőre nem tudni pontosan, mi történt a férfival. Báró gazdája szerint 40 év körüli, jól szituált férfi volt, mellette pedig egy járássegítő bot feküdt. Annyi azonban biztos, hogy nagyon nagy szerencse, hogy Báró rátalált. A mentők külön megdicsérték a kutyasétáltatókat, amiért nem nyúltak hozzá a férfihoz, így ugyanis esetleg nagyobb bajt is okozhattak volna.

A gazdi a Délmagyarnak azt is elárulta, hogy a kutya nem véletlenül jelzett ilyen tudatosan:

Járt kutyaiskolába, az oktató pedig személykereséssel is foglalkozik, így arra is elkezdte tanítani Bárót. Egy lábsérülés miatt viszont abba kellett hagynia, de ezek szerint már ezen a kezdő szinten is hasznát vette a tudásának