Orfű, a medvehagyma világ közepe

Nem véletlen, hogy mostanra már nem csak az ínyencek körében ilyen nagyon népszerű a medvehagyma, szinte nincs is olyan háztartás, ahol ne készülne tavasszal legalább egy jó medvehagymás fogás. Az erőteljesen fokhagymára emlékeztető illatú medvehagyma ugyanis szuperül felélénkíti a télen ellustult szervezetünket: kiváló bél-, és vértisztító hatású. Ráadásul nagyon jó a kora tavaszi felső légúti megbetegedésekre is.

Medvehagyma gyűjtése

Ha szeretnénk összekötni a kellemest a hasznossal, mindenképpen keressük fel Magyarország medvehagymában leggazdagabb vidékeit és egy hétvégi kirándulás keretén belül be is gyűjthetjük a család medvehagyma adagját. A gyűjtés során figyeljünk arra, hogy a medvehagyma évelő növény, tehát csak a leveleit szüreteljük le, a gyökereket hagyjuk a földben, így jövőre is biztosítva lesz a medvehagyma utánpótlás. Fontos, hogy ne keverjük össze a gyöngyvirággal, amely súlyosan mérgező növény.

Medvehagyma ünneplése

Idén 15. alkalommal rendezik meg a Medvehagyma Fesztivált a Pécshez közeli Orfűn. A környékbeli erdős részek ugyanis medvehagymában gazdagok, s április 14-15-én egy közös ünneplésre hívják a tavasz és a medvehagyma szerelmeseit. Nemcsak gyűjteni lehet majd a medvehagymát a Pécsről induló kisvonatokról le-és felszállva, hanem kóstolni is, a belőle készült ínyencségeket: medvehagyma levesek, bográcsos, grillen sült finomságok, kolbászok, húspogácsák, kenyérlángosok, pogácsák és sós csigák. Főzőverseny, séfbemutató, gyerekeknek pedig főzőtanfolyam színesíti a medvehagymás hétvégét.