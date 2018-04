Vízelvezető csöveket alakítanak lakásokká Hongkongban

A lakhatás egyre nagyobb probléma a világ nagyvárosaiban, de Hongkongban talán még égetőbb, mint bárhol másutt a világon. Itt ugyanis egy átlagos méretű, egy hálószobás lakás havi bérleti díja felülről súrolja a félmillió forintot.

Arról nem is beszélve, hogy hová építkezzenek az így is túlzsúfolt metropoliszban tovább? A James Law Cybertecture iroda válasza: beton vízelvezető csöveket átalakítani mikro-lakásokká, majd ezeket egymásra pakolni a toronyházak közé. Az OPod Tube House olcsónak olcsó, de vajon élhető is?

Az iroda szerint mindenképpen. Az alig 10 négyzetméteres tereket két főre tervezték kinyitható ággyal, fürdővel, mikróval és hűtővel. A költséghatékony kialakításnak és szállításnak hála pedig már 100 ezer forint/hó áron bérelhető.

mymodernmet