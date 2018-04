Újrahasznosított tengeri hulladékból készített jógakollekciót az Adidas

Az óceáni hulladék 80%-a műanyagból tevődik össze. Ezen az elkeserítő tényen próbál javítani az Adidas a tengerben felhalmozódott műanyag újrahasznosításával.

A Parley for the Ocean szervezettel karöltve tavaly sportcipőket, idén pedig egy 42 darabos jógakollekciót készített a márka óceáni hulladék felhasználásával. A tökéletes kivitelezés érdekében a kollaborációba a Wanderlust nevű jógabrandet is bevonták a tervezésbe. A topokat, overallokat és a többi jógás kiegészítőt mind a tenger inspirálta, ezt tükrözi a kékes-szürkés színvilág is.

„Tudjuk, hogy a vásárlóink számára mennyire fontos a környezetvédelem. Ezzel a kollekcióval nemcsak a saját gyakorlásukon, hanem a bolygó állapotán is fejleszthetnek” – nyilatkozta az Adidas Women senior igazgatója, Alison Stewart. Most pedig jöjjön egy kis ízelítő a kollekcióból:

