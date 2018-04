Gondold újra: hódít az IKEA hack

Nagy divat mostanában az IKEA hack, vagy hát mondjuk úgy, újragondolni egy-egy egyszerűnek látszó berendezési tárgyat. Összegyűjtöttem nektek pár ötletet, amik az alapcuccaikból összedobhatók egy kis ügyességgel.

Így lesz a világ legegyszerűbb műanyag ülőkéjéből, a világ legcsajosabb ülőkéje. Persze visszafogottabb stílusúak más párnát is tehetnek rá.

Azok a parafa edényalátétek megvannak? Csak egy kis ragasztó, festék, néhány rajzszög, és már kész is a szuper falitábla… táblák…

Lehet kapni, olyan csinos kis csipkeszélű fém virágtartókat. Vegyél hozzá egy mennyezeti lámpához való foglalatot, fúrj egy lyukat az aljára, a kábelt húzd át, és már kész is a lámpa.

Ágyrácsból fali tároló. Simán jó munkasarokba vagy fürdőbe is. A kis kampók, kosarak vagy dobozok segítségével mindennek meglesz a helye.

A zacskótartó műanyag tárolót is lehet másra használni, például a csomagolópapírok rendszerezésére.

Hatalmas ötlet a polctartó, nekem is ilyen lámpáim vannak. Tehetsz rájuk valami jópofa burát is, de szerintem magában az izzó is nagyon jól néz ki.

Újabb ülőkevariáció. Gurulós tároló játékoknak, szennyesnek, bárminek.

Öntapadós tapétával percek alatt újjávarázsolhatod az egyszerű dohányzóasztalt is.

Az áruház legolcsóbb és legegyszerűbb asztala, amit szinte bármivé átalakíthatsz, például egy kényelmes ülőkévé is.

Szeretnék egy szobainast, csak az a baj velük, hogy hatalmasak, az én szobám viszont kicsi. Ez a megoldás viszont még nálam is passzolna.

Egy kis festékkel és kiegészítővel a nagyon csúnya műanyag székből is lehet elegáns, trendi ülőhely.

Ez pedig egy tálaló görgőkkel, és a tetején egy vasalódeszkával. Kényelmes és praktikus.

Megint a legegyszerűbb asztal, amiből éppen tárolórendszer is építhető. Akár magasabb vagy szélesebb is.

Vagy egy csinos, fával borított, alsó tárolós kisasztal.

De lefestheted táblafestékkel is, a szélére szerelj kis tárolót, és már kész is a gyerekek rajzasztala.

(Fotók: pinterest)