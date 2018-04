Öltöztesd tavaszi színekbe a lakásod fillérekből! Mutatjuk, hogyan

Most, hogy végre tényleg itt a tavasz, azt hiszem ideje a lakás felfrissítésének is. A lakás színeit ugyanúgy, ahogy a ruháinkat évszakok szerint változtathatjuk. Festhetünk falakat, cserélhetünk függönyöket, de legtöbbször az is elég, ha csak a kiegészítőket változtatjuk meg.