Így alkosd meg a saját kapszula gardróbodat!

Jessica Rice amerikai divatblogger egy kétéves kisfiú édesanyja, aki hamarosan második gyermekét várja. Anyaként is fontos számára, hogy jól nézzen ki, de egy kisgyerek mellett a praktikusság is elsődleges szemponttá vált. Kisfia dolgai mellett kevesebb hely jut a ruháinak, és úgy gondolta, hogy lakásukat is jobban rendben tudja tartani, ha megszabadul a felesleges ruhadarabjaitól.

Így hát Jessica is kipróbálta a híres kapszula gardrób módszert. Ez azt jelenti, hogy gondos szortírozás után legalább 10, de maximum 40-50 ruhadarabot és cipőt hagyunk a gardróbunkban.

Jessica óvatos volt és első körben csak egy hónapra alakította kapszula méretűvé a gardróbját – mégis csak egy divatbloggerről van szó –, de nem bánta meg a döntését. Többkörös válogatás után csak a legkényelmesebb és leggyakrabban hordott ruhadarabjait, illetve a különleges alkalmakra szánt ruháit hagyta bent gardróbjában.

Megszabadult viszont azoktól a daraboktól, amelyek évek óta nem jönnek rá, de folyton azzal hitegeti magát, hogy egyszer majd újra beléjük fogy. A szortírozás után jobban kirajzolódott számára az is, hogy mely színekhez vonzódik igazán. És mivel nem akart heti egynél többször mosni, azt vette észre, hogy elkezdett a korábbinál sokkal jobban vigyázni a ruháira.

