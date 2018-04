Ezek lesznek a legmenőbb kerti trendek idén

Távirányítós és világító bútorok

Rendkívüli hangulatot tud varázsolni, ha a kertben vagy a teraszon ledes bútorokat helyezünk el. Színváltósak, így kerti partikhoz, baráti összejövetelekhez, bulikhoz ideálisak. A bútorok színét és fényintenzitását a hangulathoz igazodva távirányítóval lehet változtatni. A fény egyébként is kiemelt szerepet játszik a kertberendezésnél, Boncz Péter szerint a szolár lámpák is nagyon jó atmoszférát teremtenek. A kerti bútorok stílusához igazodó szettek közül válogathatunk: a dizájn daraboktól a minimalista, kopott rezes és bronzos lámpásokig széles a paletta.

Strapabíró és környezetbarát

A szakértő szerint érdemes hosszabb távra választani, erre a célra az UV-stabil, kültéren kezelés nélkül is legalább húsz évig kitartó műrattan bútorok a nyerők. Felületüket tartós, speciális, környezetbarát bevonattal kezelték. Egyedül a fagyveszélyre kell figyelni, ezért télre érdemes őket bevinni a teraszról vagy a kertből. Az idei kertibútor-trendek közé tartozik, hogy újrahasznosított anyagok felhasználásával készülnek, ami Magyarországon még újdonságnak számít.

Színes hangulat

Az év slágere a szürke-türkiz, de jó döntés, ha egységes szürke vagy egységes barna, esetleg bézs színű bútort választunk, ezek is dobogós helyezettek az idei kertdivatban. Idén is divatos a különféle anyagok kombinációja: rattan, alumínium, fa. Egyre nagyobb a hangsúly a kiegészítőkön is, amelyekkel otthonos légkört teremthetünk a szabadban. Színes párnákkal nincs unalmas kerti bútor, ezért is érdemes sok kiegészítőben gondolkodni.

Konyha a kertedben

A trendek szerint tavasztól nemcsak a nappali, a konyha is kiköltözik a kertbe. Az egyre praktikusabb konyhai gépeknek köszönhetően sokszínű fogásokkal kápráztathatod el a vendégsereget. Az év egyik slágerterméke a kürtőskalács-készítő gép lesz, amellyel bárki könnyen, gyorsan tud édességet tekerni.