Így válasszunk megfelelő porszívót tavaszi nagytakarításhoz

A tavaszi nagytakarításról általában mindenkinek a tisztítószerhegyek, a fejre fordított székek és fotelek, a leszedett függönyök és az ablakmosás jut az eszébe. Egy hatékony porszívóval ugyanakkor sok terhet levehetünk a vállunkról. „Az ideális készüléknél a legfontosabb paramétereknél „A”-kategóriás értékelés olvasható az árucímkén. Úgy is fogalmazhatnánk, hogy a megfelelő porszívó 4 A-s besorolással büszkélkedhet” – jegyezte meg a szakember.

KAPCSOLÓDÓ Amikor a porszívózás új dimenzióba repít

Ez ugyanis azt jelenti, hogy kiváló értékelést kapott az energiahatékonyság terén, emellett kemény padlózaton és szőnyegen is maximális teljesítményt nyújt, továbbá porvisszabocsátása is nulla. „Gyakori probléma, hogy bár egy készülék elvégzi a dolgát és jól gyűjti össze a port és az egyéb szennyeződéseket, de a finom port mégis visszafújja a levegőbe, mely később újra lerakódik a bútorokon. Emiatt pedig nekiállhatunk órákon át törölgetni otthonunkban” – figyelmeztet Lucza András. Hozzátette: fontos, hogy a porszívó rendelkezzen a lehető legérzékenyebb, H13-as mosható szűrővel, mely hozzájárul az allergiások számára optimális, tiszta légtér fenntartásához. Ez ugyanis nem engedi, hogy a pollenek, a spórák és a poratkák visszajussanak a levegőbe.

Egy porszívónál ugyancsak lényeges szempont, hogy készülékhez a lehető legtöbb tartozék álljon rendelkezésre, hiszen a tavaszi nagytakarítás közben gyakran kell megbirkózni a nehezen hozzáférhető helyekkel. Egy hosszú, hajlékony résszívó fejjel könnyedén gyűjthetők össze a bútorok mögött, valamint a lámpaburákban összegyűlt porcicák. Emellett a plafonon, illetve a sarokban logó pókhálók eltüntetésére is kiválóan alkalmas. „A turbókefe pedig akkor lehet hasznos, ha otthonunkat házi kedvencekkel is megosztjuk, hiszen ez a tartozék képes arra, hogy megtisztítsa a padlószőnyegeket vagy a szőnyegeket a hozzájuk tapadt állatszőrtől vagy hajszálaktól” – tette hozzá a szakember.

A Sencor a hazai piacon is elérhetővé tette legújabb 4A-s porszívóját. Az SVC 9000BK készüléket Extreme Silence Technologyval látták el, így működés közben sem hangosabb 69 decibelnél. A puha padlóvédő kerekek szintén hozzájárulnak a porszívó csendes használatához. A készüléket extra hosszú, 14 méteres tápkábellel látták el, ennek köszönhetően takarítás közben nem kell folyton újra csatlakoztatni azt más és más konnektorhoz. Sőt, akár 610 négyzetméter feltakarítása is lehetséges az elektromos csatlakozó „átdugása” nélkül. „A Sencor új készüléke a legújabb vívmányokkal is fel van vértezve: LED-porzsák telítettségkijelzővel és elektronikus szívóteljesítmény-szabályozó LED-kijelzővel látták el” – jegyezte meg a szakember.

Bár a tavaszi nagytakarítás alapvetően a szennyeződések eltávolításáról szól, egy H13-as szűrővel felszerelt, jól szigetelt porszívóval a lakás vagy ház levegője is tökéletesen megtisztítható, így a tisztaság nem csak látható, hanem érezhető végeredmény lesz.