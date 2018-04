Szuper tippek: így tárold a biciklid a lakásban

Mivel a bicikli általában nemcsak dísze a lakásnak, hanem használatban is van, szinte biztos, hogy koszos is. A legjobb, amit tehetünk, ha egy ilyen bravúros előszobai megoldást alkalmazunk.

Ma már mindenki lakberendező, ha máshol nem, hát a saját szobájában biztosan. Van, hogy még nincs lakásunk, és egy szobából kell kihoznunk a maximumot. Íme:

A legegyszerűbb dolgokat is fel lehet dobni egy kis fénnyel, még a kerékpárunkat is, és nemcsak az utakon, hanem otthon is, legyen a megoldás fényfüzér vagy egy egyszerű lámpa. Ráadásul így még képet sem kell vennünk a falra.

Ha irodában dolgozol, gyakran otthon sincs megállás. Ha már egész nap egy helyben ülsz, akkor legalább az utazás legyen igazán aktív. A dolgozósarkot pedig mivel tudnád praktikusabban feldobni, ha nem a mindig fejed felett „lebegő” motivációddal. A saját kétkerekűddel!

De mi van akkor, ha olyan szerencsés vagy, hogy van egy extra szobád, de nem raktárnak szeretnéd használni? Lehet egy helyen a bringád és a kis könyvtárad. Még a nappalidból sem kell száműznöd a kedvenced!

(Fotók: pinterest)