Itt van a sátor, amelyben a vízen úszva hajthatod álomra a fejed

Legszívesebben ki sem jönnél a vízből a nyaralás alatt? Ennek a sátornak hála nem is kell megtenned: gond nélkül lebeg a víz felszínén, így nyugodtan aludhatsz is benne.

A csillagos ég alatt éjszakázni önmagában sem rossz, de képzeld el, milyen lehet mindez a vízen ringatózva! A Shoal Tent alkotói nemcsak elképzelték, hanem le is gyártották hozzá a megfelelő sátrat. A talapzatát úgy lehet felfújni, mint egy gumimatracot, és már mehet is a vízre. Természetesen egy horgony is jár hozzá, nehogy Zamárdiban ébredj, mikor Füreden feküdtél le.

Az ára sajnos elég borsos, 1499 dollárt, azaz 380 ezer forintot kérnek érte. Mi már a házi, DIY-variáción törjük a fejünket, szólunk, ha megvagyunk!

popsugar