Így dobd fel az otthonodat a mintákkal

Itt a tavasz, a nagytakarítás után jöhet a lakásdekorálás is, az nagyobb móka, mint kitisztítani a spájzot. Szerencsére számos minta közül lehet választani, így mindenki megtalálja a leginkább hozzá valót.

Új perspektíva

Válassz különböző mintájú tapétákat, és borítsd be velük a falakat. Persze arra ügyelj azért, hogy ne legyen túl eklektikus a végeredmény. Egy szobában ne legyen több egy-két különböző mintánál.

Keretezz

Nem feltétlenül kell az egész falra felragasztanod a tapétát, lehet egy kis darabot is választani, és bekeretezve, képként feltenni a falra.

Színek

Bátran merj kísérletezni a színekkel. Vegyél egy-két élénk árnyalatú kiegészítőt, például egy párnát, takarót vagy egy függönyt. Nem is hinnéd, milyen jól feldobják bármelyik szoba hangulatát. A színes virágok és növények is jó választásnak tűnnek, ráadásul most indul soknak a szezonja, kínálat van bőven!

Festés

Nem kell a falakat átfestened ahhoz, hogy megújuljon az otthonod, és színes legyen. Ha lefestesz egy-egy kisebb bútort vagy ajtót, teljesen új, energikus hangulatot hoz.

House Beautiful