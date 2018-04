Elképesztő otthona van ennek a grafikusművész anyukának

A belga grafikusművész anyuka a szabad firkálásban találta meg nemcsak az önkifejezés és a szórakozás, hanem a tudatalattija feltérképezésének módját is. Az anyuka szinte minden szabadidejében rajzol, és minden szabad felületet firkákkal borít – így házának falait is.

Férjével és kisfiával közös otthonukat is szó szerint pincétől a padlásig, faltól falig a nő rajzai díszítik. Így aki látogatóba érkezik hozzájuk, az nemcsak a lakásukba pillanthat be, hanem az anyuka tudatalattijába is.

boredpanda