Nem csak a lakóházak, a nyaralók után is jár a 12 ezer forintos téli rezsicsökkentés. Ez derül ki abból az értesítőből, amit már több nyaralótulajdonos is kézhez kapott az elmúlt héten – számolt be az RTL Híradó. Volt, aki úgy érezte, ez így nem igazságos – hiszen télen nem használja a nyaralóját –, ezért a jóváírás összegét felajánlotta karitatív célra.

A kormány szerint azért kapnak a téli rezsicsökkentésből a nyaralótulajdonosok is, mert a gázszámlán nem lehet megkülönböztetni az ingatlan típusát.