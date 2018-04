Óriási csokitojást készítettek, nézd meg az eredményt!

Még pont időben elkészültek ezzel a hatalmas csokitojással a brit Cadbury World munkatársai. A húsvéti édességet csodaszép, a tavaszt idéző, színes virágok díszítik, de nem hiányozhatnak róla a vidám pillangók és az újra zöldbe boruló legelőket idéző fű sem. A hatalmas csokitojást dekorációnak szánták az áruház munkatársai, bár az is elképzelhető, hogy rendelésre is készítenek hasonló darabokat. Ha ettől is különlegesebb húsvéti tojást szeretnél látni, akkor nézd meg a csipkézett tojásokból készült sakktáblát!