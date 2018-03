Játéktárolás: rejtsd el, vagy használd dekorációnak!

Talán nem meglepő, és talán vannak hozzám hasonlóan olyan kisgyerekes szülők, akiknek nincs idejük és kapacitásuk a hagyományos nagytakarításra. Ennek ellenére a tavasz jó apropó arra, hogy ráncba szedjük a lakást tematikusan, szobánként haladva. Egy-egy szabad hétvégi napot érdemes a helyiségekre áldozni, és így, ha nem is egyszerre, de előbb-utóbb rendezettebb és tisztább lesz az egész lakás, mondjuk tavasz végére. Egy kisgyerekes háztartásban a legkritikusabb helység a gyerekszoba. A lom és a kosz itt okozza a legnagyobb problémát. Talán nem véletlenül estem neki az első programmentes hétvégénken a gyerekszoba rendbetételének. Hogyan csináltam? Hogyan rendszereztem a játékokat? Hogyan selejteztem? Ebben a cikkben megosztom, és remélem, mások segítségére leszek ezzel.

1. Selejtezz!

Bármiféle takarítás és rendszerezés előtt selejtezzünk! Nézzük át a játékokat: mivel játszanak? Mit untak meg? Mely játékokat nőtték ki? Én a megunt, kinőtt játékokat szortíroztam, és a helyi családsegítőbe vittem el. A selejtezés a játékok mellett terjedjen ki a ruhásszekrényre is, hiszen itt is hatalmas, feleslegessé vált cucc képes felhalmozódni. Válogassuk szét a ruhákat aszerint, mi a lyukas, selejtes, mi az, amire nincs szükségünk, mehet adománynak, vagy esetleg mi az, amit családon belül tovább tudunk adni. Sokkal könnyebb rendet tartani, ha kevesebb a cucc, és a játék is felszabadultabb, ha nem nyomnak agyon a tárgyak.

2. Rendszerezz!

A következő feladat, hogy a megmaradt tárgyakat a lehető legpraktikusabban rendszerezzük. Közben persze mehet a portörlés is! Nálunk közös szobában lakik a lányunk és a fiunk, így a legfontosabb rendszerezési mód, hogy melyik kinek a játéka. A második pedig, hogy melyik milyen játék, tehát a típus szerinti csoportosítás. A jelmezek, bábok vagy éppen diafilmek, legók egy helyre kerülnek. De hova?

3. Rejtsd el, vagy dekorálj vele!

A harmadik lépés, hogy a töménytelen mennyiségű játékot rejtsük el, vagy éppen ezzel ellentétesen, tegyük olyan látványos helyre, ahol a szoba dekorációjaként is szolgálhat. Mondok egy példát! A sok legót eldughatjuk egy szerszámosládába rendszerezve az ágy alá, vagy éppen a plüssöket az ajtó háta mögé, egy fachos cipőtárolóba, de tehetjük a matchboxokat olyan látványos helyre, mint egy falra fúrt mágneses tároló, vagy a dinoszauruszokat keskeny, könyveknek kialakított polcokra. Használjunk többfunkciós bútorokat, például tárolópadot, amely nemcsak sok cuccot képes elnyelni, de a gyerekek ücsöröghetnek is rajta.



1. Szerszámosláda: Kitűnően alkalmas az olyan pici dolgok rendszerezésére, mint a legókockák. Praktiker, 6999 forint

2. Fiókrendszerező tálca: A Barbie babák cipői és ruhái szépen, átláthatóan tárolhatóak egy kihúzható fiókban egy ilyen tálca segítségével. IKEA, 3000 forint

3. Fali polc: Ezzel a polccal könnyen megvalósítható a kisebb tárgyak, képek, festmények tárolása és a szoba dekorálása is egyszerre. IKEA, 4990 forint

4. Láda: A gyerekek ráülhetnek, a belseje pedig sok plüssállatot vagy éppen babát képes elnyelni. Mamas & Papas, 49 990 forint

5. Polc: Kisméretű polc a csecsebecsék jól látható, díszítő tárolásához. Jysk, 14 990 forint

6. Mágnesen késtartó: A gyerekszobában a matchboxok tárolására tehet jó szolgálatot. IKEA, 2990 forint

7. Textiltároló: A kisebb gyerekek játékait tárolhatjuk ilyen textilből készült kosarakban. Babyberry, 6490 forint

8. Kiságy ágyneműtartóval: Az ágyneműtartó sok játékot képes elrejteni. Nook furiture

9. Összehúzható tároló: Ebben a tárolóban az a legjobb, hogy kiengedve játszószőnyeggé alakul, a játék végén pedig csak össze kell húznunk a száját, és el is pakoltunk mindent! Kidsdream, 11 990 forint

10. Papírzsák: A mintás, egyedi papírzsákok verhetetlenek, ha sok különböző dolgot kell elrejteni. Cucc, 2000 forint

