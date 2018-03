Időjárás: viharosnak ígérkezik a húsvét

Esős, szeles, változékony időjárásra számíthatunk a húsvéti hétvégén. Szombaton akár 20 fok is lehet, de vasárnapra hidegfront éri el az ország területét, esők, záporok kísérik majd az élénkülő széllökéseket. Vasárnap 6-15 fokos hőmérsékletre lehet számítani.

Húsvéthétfőn már inkább csak keleten, északkeleten lehet több felhő, és csapadékból is kevesebb lesz. Napközben 9-15 fok közé melegszik a levegő. Keddtől kellemes tavaszi idő köszönt be, szerdán már 20 fok közeli maximumokat is mérhetünk. (Kiderül)