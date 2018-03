Ez a hotelszobák legmocskosabb pontja

Ha tisztaságmániás vagy, valószínűleg téged is zavar már egy egészen aprócska folt is a tiszta felületeken. Mindig magadnál tartasz egy kézfertőtlenítőt, és a rendszeres kézmosásnak is nagy pártolója vagy. Ha néha megfordulsz hotelekben, akkor viszont rossz hírt kell közölnünk. Míg otthon te uralod a takarítást, ezért elő nem fordulhat, hogy bármi is mocskos legyen, addig ez a szállodákban nem így van.

A Scientific American egy nemrég írt tanulmánya feltárta, mi a szállodai szobák legkoszosabb pontja és nem a fürdőszoba, még csak nem is a padló vagy a szőnyeg. Hanem akkor mi? A távirányító.

A tanulmány szerint a bakteriális szennyeződésre bevizsgált kilenc szállodai szobában a minták 81% -át székleti baktérium fedte le. Jó hír…

Mi annyit tudunk tanácsolni, hogy ne tévézz, ha hotelben szállsz meg. Vagy locsolj a kapcsolóra is egy kicsit a kézfertőtlenítőből.

Apartment Therapy