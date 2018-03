Húsvétvasárnap 14 ezer háztartásban szűnik meg az analóg kábeltévé

Az analóg kábeltévézés megszűnésére hívta fel a figyelmet egy szolgáltató esetében csütörtökön a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH): a Magyar Telekom április 1-jétől 145 településen, 14 ezer háztartásban megszünteti ezt a lehetőséget, és több digitális tévécsomag-szolgáltatást is kivezet.

A szolgáltató a kapcsolódó szerződéseket március végi hatállyal felmondta, az előfizetőknek más, digitális kábeltévécsomagot, illetve úgynevezett IPTV-szolgáltatást kínáltak fel.

Az NMHH az MTI-hez eljuttatott közleményében azt írta, az érintettek előtt három fő lehetőség áll, ha továbbra is tévéznének: maradnak az eddigi szolgáltatónál, és az ajánlatok közül választva digitális tévézésre vagy IPTV-zésre váltanak, illetve dönthetnek úgy is, hogy átszerződnek egy másik szolgáltatóhoz, ha van ilyen a lakóhelyükön.

A piaci trendeket jelzi, hogy a kábelszolgáltatókon keresztül televíziószolgáltatásra szerződött fogyasztók háromnegyede már digitális kábeltévé- vagy IPTV-előfizetést használ.

A médiahatóság azt javasolja az előfizetőknek, hogy a váltás előtt alaposan nézzék át az új ajánlatokat, és tájékozódjanak arról, van-e a lakóhelyükön más szolgáltató, amelyik az igényeiknek esetleg jobban megfelel. Ha az előfizetők a felmondáskor vagy új szerződés megkötésekor esetleg jogsértést tapasztalnak a szolgáltatónál, akkor az NMHH-hoz fordulhatnak.

Mire kell figyelni a digitális átállásnál?

A közleményben az NMHH felhívta a figyelmet, mire kell kiemelten figyelni a digitális átállásnál. Elképzelhető például, hogy ugyanazért az előfizetési díjért kevesebb csatorna közül választhatnak majd, ugyanannyi csatornáért többet kell fizetniük, vagy ha több készüléken szeretnének tévézni, akkor a digitális vételhez több médiakonverterre (set-top-boxra) lesz szükségük, és ezek közül a szolgáltatók csak az elsőt szokták díjmentesen biztosítani.

Ha digitális kábeltévé-szolgáltatás vételére képes televíziókészülékünk van, akkor nincs szükség médiakonverterre a digitális csomagokhoz; csak be kell hangolni az új digitális csatornákat. Az IPTV-szolgáltatáshoz viszont külön technikai berendezés kell – a „sima”, digitális csomagokhoz használt set-top-box nem feltétlenül jó erre –, de mind a hagyományos, mind a modern tévékészülékek alkalmassá tehetők annak vételére.

Hagyományos képcsöves tévéhez kell a médiakonverter – analóg-digitális jelátalakító –, ha digitális előfizetést választunk. Ezt a szolgáltató biztosítja, és el is végzi a szükséges szerelést, de bizonyos technológiák – például vezeték nélküli kapcsolat – esetén ezért díjat kérnek. Ráadásul, ha több tévékészüléket használunk egyszerre, akkor minden hagyományos tévéhez – és IPTV-szolgáltatás választása esetén az IPTV-adás vételéhez modern tévék esetében is – külön-külön médiakonverter kell, és a Telekom jelenleg csak egyet ad át ingyen. További konverterekhez külön bérleti díjat kér, és a felvételopció használatáért is külön kell még fizetni.

Ha valaki úgy dönt, hogy kábeltévés előfizetés helyett ezentúl közvetlen földfelszíni vétellel szeretne tévézni, akkor is szüksége lesz médiakonverterre, mert Magyarország az uniós előírásoknak megfelelően 2013-ban átállt a digitális földfelszíni televíziózásra.

Ha a digitális csomagok közül a kódolatlan digitális kábeldíjcsomagot választjuk, akkor – a Telekom honlapján olvasható tájékoztató szerint – a szolgáltatás havi díja és csatornakínálata változatlan marad. Érdemes azonban minden esetben alaposan áttanulmányozni a feltételeket, hogy a korábbi analóghoz képest az új csomagban valóban ne legyen kevesebb csatorna a váltás után.

Ha valaki IPTV-szolgáltatás előfizetésén gondolkodik, és egy csomagban más szolgáltatásokat is igénybe vesz, akkor az ez utóbbiakra vonatkozó Telekom-kedvezmény mértéke megmarad. Ha önálló szolgáltatásként fizetnénk elő az IPTV-t, akkor érdemes mérlegelni, hogy valószínűleg magasabb lesz az előfizetési díj, de szélesebb az elérhető csatornakínálat, a szolgáltatás is bővül. A szolgáltató a korábban használt set-top-boxok leadásához nem ragaszkodik, de azok bármely ügyfélszolgálati ponton otthagyhatók.

A hatóság arra is felhívta a figyelmet: mivel a szerződés felmondását a Telekom kezdeményezte, az előfizetőknek akkor sem kell visszafizetniük a kábeltévé-előfizetésre kapott kedvezményeket, ha nem maradnak a szolgáltatónál. Ha viszont egy csomagban fizettek elő a kábeltévére és egyéb szolgáltatásokra, és a többi csomagelemet megtartják, akkor – a kábeltévé-szerződés felmondása miatt – ez utóbbiak havidíj-kedvezménye csökkenhet vagy akár meg is szűnhet. Érdemes erről tájékozódni a szolgáltató honlapján.

A közlemény szerint arról, hogy a hírközlési előfizetőknek milyen jogaik vannak általánosságban szerződéskötéskor, -módosításkor, bővebben az NMHH korábbi közleményeiből, illetve a média- és hírközlési biztos oldalán is lehet tájékozódni.