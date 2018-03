Sorozatok, amelyekben magadra ismerhetsz

Újra műsorra tűzi az AXN a Szex és New York című sorozatot, és belekezd A szolgálólány meséjébe is. A tavaszi időszakban elindul a SWAT című akciósorozat is, a kórházas sorozatok rajongói pedig A sebész című teleregényen izgulhatnak.