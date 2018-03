5 légtisztító szobanövény, ami besegít a tavaszi nagytakarításba

Tudtad, hogy a szobanövények nemcsak mutatósak, mert némelyek még az alvásban is segítenek, vagy a hangulatunkra is jó hatással vannak? Sőt, még a lakás levegőjét is tisztán tarthatjuk velük. Így a takarítást is megkönnyítik nekünk, hiszen kevesebb porral kell megbirkóznunk. Mutatjuk, melyek a legjobb légtisztító növények:

1. Szobafikusz

A szobafikusz az olyan méreganyagokat is képes kiszűrni a levegőből, mint a formaldehid.

2. Vitorlavirág

A csinos vitorlavirág a formaldehid mellett a triklór-etilént, valamint az ammóniát is eltávolítja a levegőből – így a fejünk is kevesebbet fog fájni.

3. Szobapáfrány

A páfrány is hasonlóan képes megszabadítani a lakás levegőjét a mérgektől, emellett kellemes páratartalmat is biztosít.

4. Aranypálma

A NASA 1989-es kutatásából kiderül, hogy az aranypálma a leghatékonyabb légtisztító növény.

5. Anyósnyelv

Az anyósnyelvnek csak a neve csípős – egyébként szuper hatással van az egészségünkre.

elle decor